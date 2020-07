Iniesta y su volea para Jarque: "En ese gol hay más historia que el simple hecho de chutar un balón"

Andrés Iniesta ha rememorado en Carrusel Deportivo aquel 11 de julio de 2010 en el que la Selección Española levantó por primera vez la Copa del Mundo. El ex jugador del Barcelona fue el encargado de anotar el gol que hizo a La Roja campeona, en el minuto 116: “Cuándo se acerca esta fecha te viene a la cabeza, hay días que lo recuerdo y otros no, pero es una fuerza brutal la que tiene ese momento. Diez años después vuelves a ver imágenes y a todos nos vuelve a emocionar”.

Histórico el gol, que fue acompañada con una emotiva dedicatoria, una camiseta en memoria a Dani Jarque. Iniesta no recuerda un motivo en concreto pero apunta a que: "Creo en algo más allá de lo que percibimos y creo que ese fue un momento así, estaba en el vestuario y se me vino a la cabeza ese pensamiento". Además, asegura que: "En ese gol hay más historia que el simple hecho de chutar un gol".

Una jugada en la que apunta que: “Parece fácil, pero esos balones si no los enganchas en el preciso momento se te va arriba o le das mal. Desde que Cesc me pasa el balón tengo muy claro lo que quería hacer y no nos quedaba otra opción”.

La noche previa del encuentro asegura que: “No recuerdo una mala noche, el día del partido en el momento de la siesta recuerdo que fue menos porque lo que venía después te rondaba la cabeza”. Una vez en el estadio: “El míster nos habló antes y en el vestuario hablamos del tema de la estrategia. Cada uno estaba en su mundo y recuerdo que los momentos de antes de empezar notaba ese nerviosismo y esa tensión”.

Respecto a la mayor dificultad en el camino hasta la final reconoce que la más difícil fue Chile: “Para nosotros era seguir o volver a casa. Chile siempre ha sido una selección que nos ha costado por su esquema y jugadores (…) Ese partido fue un punto y a parte”.

