El alcalde de Zaragoza pide al Gobierno la puesta en marcha de la aplicación móvil para controlar los brotes

Aragón decretaba este lunes la entrada de Zaragoza, Huesca y cuatro comarcas en una fase 2 "flexibilizada". Un retroceso para controlar los brotes que se están produciendo en ambas provincias y en el que uno de los sectores afectados será el ocio nocturno, tal y como explicaba Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza.

"Preocupaban las imágenes en las discotecas. Nos han anunciado que se prohibirá el ocio nocturno y los aforos de bares se reducirán", incidaba Azcón, quien recalcaba que los brotes no se están produciendo en barrios concretos, sino que en centros de salud de toda la capital se están dando casos.

El propio Azcón defendía la decisión del Gobierno de Javier Lambán de retroceder hasta esta fase 2 y apostaba por "prevenir y adelantarse" a los acontecimientos antes de tener que tomar "decisiones mayores" que hagan más daño.

Además, el alcalde de Zaragoza reclamaba al Gobierno de España la puesta en marcha de la aplicación (que empezó sus pruebas hace ya dos semanas en La Gomera) que sirva para rastrear los contagios y controlar mejor los brotes, y ponía como ejemplo a países como Italia o Alemania

Por último, pedía responsabilidad a la población, en especial a los jóvenes, y advertía: "El impacto sigue siendo altísimo, por eso hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad. Nos jugamos mucho desde el punto de vista de la salud y de la economía".

"Aún no sabemos las medidas de la Generalitat"

Por su parte, en Cataluña, los municipios de Lleida afectados por el brote de coronavirus siguen a la espera de las medidas que la Generalitat va a aplicar para controlar el contagio después de que la justicia bloquease el confinamiento de la población.

"Aún no sabemos las medidas de la Generalitat", explicaba en Hoy por Hoy el alcalde de Alcarrás, Manel Ezquerra, quien aseguraba que no cree que se llegue al confinamiento de la ciudadanía, aunque no lo descartaba.

En otro orden de cosas, Ezquerra denunciaba la falta de un servicio de vigilancia epidemiológica, con quien, asegura, se rescindió el contrato el pasado mes de junio. Por ello, pedía, igual que lo hacía el alcalde de Lleida este lunes en la Cadena SER, más medios y rastreadores. "Tenemos 260 contagiados acumulados en una población de 15.000, cuando en junio tenían 50 o 60 casos acumulados", señalaba el alcalde de Alcarrás.