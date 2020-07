Illa, sobre su otra gran pasión: "No hay nada que celebrar"

El ministro de Sanidad español Salvador Illa ha vuelto a asegurar en El Larguero que es fiel seguidor del Espanyol. "Soy perico y no tengo mucho que celebrar este año. Pero los pericos somos tenaces y en momentos difíciles estamos más que nunca con nuestro club y este es mi caso", ha dicho.

El ministro que ha puntualizado que "cruza los dedos" por que el Espanyol consiga subir a Primera Division la próxima temporada después de que este se haya certificado su descenso, ha sido entrevistado por Manu Carreño en El Larguero.

En la entrevista ha dado su opinión sobre una eventual vuelta del público a los estadios en septiembre: "Yo hoy no lo veo, soy muy sincero, hoy no lo veo. Con la realidad epidemiológica que tenemos no lo veo. Estamos en unos rebrotes que afortunadamente se detectan precozmente y se consiguen controlar, pero hoy no lo veo. Vamos a darnos un tiempo y vamos a informar para que tome la decisión el Consejo Superior de Deportes en su momento".

Sobre algunas celebraciones deportivas como las de la victoria del Baskonia en la Copa del Rey de baloncesto o el ascenso del Cádiz ha primera, ha argumentado: "Me preocuparon las imágenes. Todo el mundo del deporte ha tenido un comportamiento ejemplar, desde las instituciones a los profesionales, les he agradecido ya en varias ocasiones los mensajes que han lanzado. Me sabe mal que este tipo de acontecimientos empañen un trabajo muy serio que se ha hecho. El mensaje es muy claro: evitemos las concentraciones en las calles".

