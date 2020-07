El Real Madrid vuelve a ser campeón de Liga. Los de Zidane sumaron el título liguero tras de imponerse al Villarreal (2-1) y sumar tres puntos indispensables. Benzema fue el encargado de firmar los goles con un doblete que hizo a los de Zidane campeones tres años después.

Con la 34º, Zidane suma otro título a su palmarés con los blancos: dos ligas, tres Champions, dos Supercopas España y dos Mundiales de Clubes. "El Real Madrid es campeón de temporada tras tres años de travesía en el desierto, de claudicar frente al FC Barcelona", comenzó a narrar Antonio Romero al final del partido.

"Ha tenido que venir el entrenador fetiche de Florentino Pérez, el divino calvo, para que en un fútbol post pandemia sea fútbol que con diez triunfos consecutivos alcen el título", comenzó a

"No será el mago de la táctica, no se le caerán los anillos viendo vídeos de rivales, pero no creo que ningún otro entrenador sea tan válido para el Real Madrid como lo es Zinedine Zidane. La 34º será desde hoy y para siempre la liga del Madrid, pero fundamentalmente, la liga de Zidane"; añadió.

Zidane: "Ganar la Liga es un esfuerzo tremendo... es la hostia"

El propio entrenador francés se mostró visiblemente emocionado tras conseguir el título liguero. Zidane insistió en que le hace "más feliz" ganar la Liga porque el campeonato español es "muy fuerte".

"Que después de 38 jornadas al final seas el que tienes más puntos... es la hostia", explicó tras finalizar el partido.