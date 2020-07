El Real Madrid de Zinedine Zidane vuelve a ser campeón de liga tres años después. El entrenador francés suma otro título con el club blanco tras once meses repletos de altos y bajos. Así ha sido el camino completo hasta alcanzar la 34º.

Agosto (1 victoria, 1 empate)

El Madrid comenzó su andadura liguera como la ha terminado: ganando. El pasado agosto, todavía con los rumores del posible fichajede Neymar rondando la mente de los madridistas, los de Zidane se estrenaron con victoria ante el Celta (1-3).

El club blanco hizo oficial la salida de Keylor Navas al PSG tras estar una temporada a la sombra de Courtois. Desde París llegó Areola para ocupar su puesto. Para desgracia de Zidane, el fichaje de Pogba nunca llegó, y el francés pronto aclaró cualquier duda: “Tenemos esta plantilla y con esto vamos a jugar”.

Septiembre (3 victorias, 2 empates)

El comienzo del curso le trajo varias bajas a Zidane. Modric se lesionó el aductor de la pierna derecha y Jovic comenzó una de sus múltiples polémicas: se lesionó en los últimos minutos de un partido clasificatorio de la Euro2020 con Serbia.

En el terreno de juego, los de Zidane no pasaron del empate en el primer derbi madrileño: un partido sin goles en el que el brillo vino de la mano de los porteros Oblak y Courtois.

Octubre (2 victorias, 1 derrota)

Un único partido logró acaparar el protagonismo de todo mes: el Clásico, que se aplazó debido a los incidentes en Barcelona tras la sentencia del Procés. La plataforma Tsunami Democratic llamó a los manifestantes a reunirse el día del Clásico, por lo que Competición decidió atrasarlo un mes. Por parte de los blancos, Zidane en todo momento aseguró que iban a respetar las medidas de seguridad.

En lo deportivo, Nacho sufrió una lesión en la rodilla (durante un partido ante el Brujas) que le mantuvo apartado durante los próximos dos meses y medio.

Noviembre (3 victorias, 1 empate)

No fue un mes fácil para el vestuario blanco. Comenzó con una lesión de Lucas Vázquez tras romperse un dedo al carséle una pesa. Jovic logró marcar su primer gol (en el 5-0 ante el Leganés), pero luego expresó la presión que siente como jugador (“el público es muy duro”).

Además, Bale alcanzó uno de sus momentos más tensos con el madridismo al sacar la bandera “Wales. Golf. Madrid. In that order” tras clasficarse con su selección para la Euro. La reacción de la grada blanca fue inmediata: el galés fue víctima de abucheos constantes las siguientes jornadas.

Diciembre (1 victoria, 3 empates)

El 18-D se celebró el Clásico atrasado sin mayores incidentes. Ambos clubes accedieron sin problemas al Camp Nou y, finalmente, el partido finalizó sin goles.

Deportivamente, diciembre fue uno de los meses más cuesta arriba para los de Zidane. Hazard y Marcelo se unieron a la lista de los lesionados y llenaron la enfermería de los blancos: el belga sufrió una microfisura en la zona perimaleolar externa de su pierna derecha y el brasileño su cuarta lesión muscular de la temporada.

Enero (3 victorias)

El Madrid dio la bienvenida al nuevo año y se despidió de Álvaro Odriozola. El jugador vasco fue cedido en la ventana de invierno al Bayern de Múnich. No obstante, el que no quiso despedirse entonces de Bale fue Zidane: “No contemplo que se marche ahora”. El Castilla también sufrió cambios: llegó Reiner Jesus y se Lunin se marchó cedido al Real Oviedo.

Febrero (2 victorias, 1 empate)

En febrero el Madrid pudo sumar tres puntos ante los de Simeone: un gol de Benzema les dio la victoria en el derbi madrileño.

Luka Modric, a sus 34 años, acalló los rumores de una posible salida y tranquilizó al madridismo. El Balón de Oro firmó su renovación hasta 2021.

Marzo (1 victoria, 1 derrota)

Antes de que el coronavirus interrumpiese la competición, el Real Madrid se vio las caras contra el Barcelona en el Bernabéu y los de Zidane lograron la victoria con 2-0. El último partido antes del parón fue el 2-1 contra el Real Betis, la primera derrota de los blancos en 2020.

El 21 de marzo el madridismo se despidió de Lorenzo Sanz: el expresidente falleció por coronavirus a los 76 años. Para ayudar en la lucha contra la enfermedad, el Real Madrid convirtió el Santiago Bernabéu en un centro para almacenar material sanitario.

Abril (sin partidos)

En pleno confinameinto, los jugadores del Real Madrid tuvieron que entrenar desde sus domicilios. La plantilla bajó su sueldo durante los meses de pandemia para que el club pudiese afrontar la crisis. No obstante, no todos mostraron su faceta más colaborativa: Jovic se saltó el confinamiento y regresó a Belgrado. En abril, el coronavirus se cobró la vida de otro ex del Madrid: Radomir Antic.

Mayo (sin partidos)

En mayo, los clubes pudieron reanudar los entrenamientos. El Real Madrid volvió a Valdebebas y Marco Asensio se entrenó sobre el césped diez meses después de su lesión.

Junio (5 victorias)

El Madrid volvió del parón como ningún otro club: los de Zidane no conocen la derrota desde su vuelta. El 14 de junio los blancos confirmaron sus ganas de ganar la liga con un 3-1 ante el Eibar en el Di Stéfano (debido a las obras en el Bernabéu). El partido contra el Valencia fue particularmente dulce para uno de los jugadores: Marco Asensio. El mallorquín volvió a marcar un gol (2-0) 330 días después. El que no volverá a corto plazo será Achraf: el Real Madird hizo oficial el traspaso del jugador a Inter.

Julio (5 victorias)

En el arreón final, los blancos continuaron demostrando que este año la liga sí era un objetivo principal. Los blancos volvieron a encadenar cuatro victorias. Además, el club hizo historia: el Real Madrid femenino vio la luz oficialmente.

No obstante, la buena racha deportiva no mejoró las tiranteces con Bale. El jugador, sin titularida en los últimos partidos y relegado en la grada, molestó a muchos aficionados con su actitud durante los partidos.

Con la mascarilla sobre los ojos o fingiendo mirar con unos prismáticos, Bale fue uno de los aspectos más comentados de los últimos partidos. Irónicamente, el Madrid se proclama campeón de su 34º liga el día que el galés cumple 31 años.