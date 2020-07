Recordamos la curiosa charla entre Zidane y Bielsa en un fin de semana grande para los dos

Zinedine Zidane y Marcelo Bielsa tienen a día de hoy más cosas en común de las que parece. Quizá la más importante sea que ambos han hecho historia en sus respectivos equipos.

El técnico francés ha conquistado el título de Liga número 34 para los suyos, y tan importante ha sido su trabajo que muchos la han bautizado como la Liga de Zidane. Y es que el entrenador blanco consiguió en tiempo récord levantar a un equipo que muchos daban por perdido.

Bielsa no se ha quedado atrás. Después de 16 años, ha conseguido ascender a su equipo, los Leeds United, a la Premier League. Aunque el ascenso les ha llegado alejados del terreno de juego: este viernes, West Bromwich Albion -el escolta- perdió por 2-1 ante Huddersfield como visitante y la diferencia de puntos se volvió irremontable, el camino ha sido excesivamente duro.

Pero no solo comparten la gloria, en su día, también tuviero una curiosa charla. El presentador de Hora 25 Deportes así lo ha recordado en sus redes sociales.

Hoy Bielsa devolvió al Leeds a la Premier y ayer Zidane ganó la Liga con el Madrid. Hace unos años Zidane fue a ver a Bielsa en el Marsella y pasó esto 🙌🙌👏👏👏pic.twitter.com/yYZCvTU4lp — JesúsGallego (@JGALLEGOonfire) July 17, 2020

Hace unos años, el francés fue a Marsella para visitar a Bielsa, y este no dudó en poner a su disposición los conocimientos que posee: "Si tienes tiempo, después del entrenamiento puedo explicarle el procedimiento", le comentaba a Zidane.

Bielsa quiso aclarar su propuesta: "No crea que es de vanidoso, pero ya que vinieron, ¿Cómo no le voy a tratar de explicar?", y eso, provocó la risa de Zidane que no dudó en aceptar el ofrecimiento. "Inmediatamente después del entrenamiento nos encontramos para interpretar lo que pasó", contestaba el argentino.

