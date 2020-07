Pedja Mijatovic: "Los jugadores que queríamos jubilar hace seis meses resulta que ahora han sido decisivos"

El colaborador de la Cadena SER y exjugador blanco, Pedja Mijatovic, estuvo hablando en El Larguero con Manu Carreño para analizar la consecución de la trigésimo cuarta Liga por parte del Real Madrid. Un conjunto basado en una columna vertebral formada por Courtois, Ramos, Casemiro y Benzema, comandados por el líder Zidane.

Lo primero que ha destacado Pedja es la "justicia" por la cual los blancos son campeones de Liga, destacando la figura de Zidane y su evolución táctica: "Desde luego, una noche feliz, un Madrid justo vencedor de La Liga. Lo de Zidane es un trabajo tremendo, es un entrenador que supo manejar perfectamente este vestuario, que no ha sido nada fácil. Tremendo", y añade "Incluso nos ha sorprendido con decisiones tácticas, algo que lo han convertido en un gran entrenador", afirma.

El Real Madrid si ha conseguido el título también ha sido por la unión y la idea clara de toda la plantilla de querer ganar esta Liga: "Han vuelto muy bien después del parón (...) Los jugadores que queríamos jubilar hace seis meses resulta que ahora han sido decisivos. En este parón coincidí con varios jugadores en La Moraleja, y tenían una convicción increíble de que iban a ganar esta Liga. Son grandes ganadores y nunca puedes darles por terminados".

El capitán del Real Madrid y su renovación puede que sea el "culebrón" del verano, a pesar de las intenciones de ambos de continuar en el mismo camino, esto es loq que opina Mijatovic: "¿Ramos? Todo lo que hace es algo alucinante, se preocupa por todo. Desde el primer momento, no ha bajado nunca la guardia. Espero que le renuevan 2-3 años porque merece terminar su carrera aquí".

Un deseo que se suma al partido que tiene por delante el Real Madrid el próximo mes de agosto, así expresa su optimismo de cara al enfrentamiento de Champions League: "Soy optimista de cara al partido de Manchester, lo único que me preocupa es que no está Sergio Ramos, eso sí que me preocupa. Soy optimista" insiste Pedja, que valora a los blancos como uno de los grandes favoritos de la competición si logra pasar frente al conjunto citizen de Pep Guardiola. El partido se celebrará en el Etihad con una ventaja importante para los de Manchester, aunque esta solidez y este Real Madrid hace soñar a sus aficionados para que puedan darle la vuelta.

