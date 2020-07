Pablo Hernández, en Carrusel: "Es un regalo poder ascender con el 'Gigante Dormido"

Pablo Hernández, capitán del Leeds United, ha estado en Carrusel Deportivo para repasar el ascenso de su equipo a la Premier League, 16 años después de la última vez. Marcelo Bielsa, el técnico y uno de los grandes artífices de este logro ha sido protagonista en las redes durante todo el día.

Así se sienta el ex del Valencia: "Con 35 años poder ascender con el Leeds es un regalo que me han dado, espero estar en la Premier estar el próximo año", afirma que destaca cómo ha evolucionado como futbolista en este club en el que ya cumple cuatro años: "Mi figura ha ido evolucionando con el paso de los años. Desde que estoy aquí me he ido yendo a posiciones más del centro. Mis números mejoraron en los dos últimos años y quién me lo iba a decir con esta edad podría lograr esto", reflexiona en Carrusel Deportivo.

Una ciudad la de Leeds en la que se respira fútbol por los cuatro costados: "Es una ciudad en la que sólo están nuestros colores. Hace cuatro años me dijeron que en Inglaterra lo llamaban el Gigante Dormido, y durante todo este tiempo me estoy dando cuenta de por qué". A pesar de ser gigante sufrió más de 15 años para volver a la élite del fútbol inglés: "Llevaba 16 años fuera de la élite, el año pasado estuvimos cerca pero caímos hasta los playoffs donde nos eliminó el Derby County", confirma.

Sobre su continuidad en el club que capitanea, afirma que le gustaría cumplir este contrato:"Me quedan dos años de contrato aún así que espero cumplirlos y si es en Premier League pues mejor", sentencia Pablo Hernández, que comparte confidencias con Axel Torres, Sid Lowe e Iturralde en Carrusel Deportivo.

