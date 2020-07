Tras la consecución del título de Liga, los focos mediáticos de han centrado en la figura de Zinedine Zidane. Sin embargo, el técnico madridista siempre ha hecho hincapié en la importancia de su mano derecha en el baquillo del Santiago Bernabéu, David Bettoni. Con motivo del undécimo título que suma el tándem a su palmarés, el segundo entrenador merengue ha analizado las claves de sus éxitos.

El pleno de victorias era una de las obsesiones del cuerpo técnico del Real Madrid. "Sabíamos que teníamos que vencer a nuestros rivales para que se desgastaran. La gente pensó que íbamos a perder puntos en Bilbao y ganamos, lo mismo en el campo de la Real Sociedad y luego en Granada, la revelación de la temporada. Al ganar todos los partidos, hemos desgastado mentalmente a nuestros rivales", destaca Bettoni.

Otro de los ejes del debate en torno al Zidane entrenador es su estilo de juego y su nivel de conocimiento táctico. En este sentido, su fiel compañero reconoce que el staff madridista no tiene un estilo "muy pronunciado". No obstante, el técnico francés no duda en poner de relieve "la capacidad de adaptación" del banquillo del Real Madrid.

Bettoni es una de las personas que mejor conoce a Zinedine Zidane. De él destaca su química con la plantilla: "Es extraordinario en su relación con los jugadores. No es un método, es así: tiene una conexión natural con el vestuario. Por lo tanto, respeta así que es respetado."

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Todos los resultados y la clasificación de la Liga Santander. Además, los resultados y la clasificación de la Liga SmartBank. Y lo que queda de Champions y de Europa League.