Chinchetas Tour: ¿Podrías vivir sin música?

La música muchas veces habla de eso, de música. Y es que hay canciones que hablan de todo tipo de músicas, están las que nunca te van a gustar o las que en una primera escucha no te convencen y al cabo de los días se convierten en una de tus favoritas. Las que hablan de sus referentes musicales, las que critican a bandas rivales, las que se autojalean para mejorar o las que tienen un estribillo tan inquietante –o bailongo– que te hacen perder el control. Esta es la playlist que hemos preparado para esta semana:

Petróleo – Miedo a la música

Ginebras – La típica canción

El Momo – Nada que ver

Stay Homas – Estamos mal

Bultur – Seguir bailando

Carolina Durante – Las canciones de Juanita

La Habitación Roja – Las canciones

Sr. Chinarro - Aplauso

Los Punsetes – Tu puto grupo

Boyanka Kostova – Muinheira de interior

Matar al padre

Si hay un ‘rock and roll star’ en nuestro país ese es Loquillo. Es importante remarcar ese "yo" de su nombre porque ni os imagináis la de veces que repite este pronombre en sus canciones, casi casi las mismas que Rock and roll. Hasta se le juntan, como con ese estribillo de "porque yo tengo una banda de rock and roll" en El ritmo del garaje.

Pues sí, el ego es uno de sus temas preferidos, pero también lo es el de su hombría. Ejemplo son las repetidas letras donde remarca su gusto por las chicas. Por no hablar de canciones como La mataré y Mis problemas con las mujeres que hacen que ese sufijo de Trogloditas le vinieran al pelo. Si es que Loco, al final era lógico que te quedabas solo en el Cadillac.

Colonias pijas, drogas duras, vino caro y esa pose de malote que no ha perdido en 40 años. Aunque lo que no esperábamos es que al final te pusieras a criticar a los que se ha quedado estancado en el pasado. Está feo cantar eso de "te has quedado en el 73 con Bowie y T. Rex" cuando aún sigues sentado en aquella ladera del Tibidabo. Di que al menos, lo de salir en todos los anuncios te ha servido para comprarte el dichoso camión.

