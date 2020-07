El partido entre el Espanyol y el Celta ha tenido una jugada muy peculiar antes de que se llegara al descanso. Ha sido el tanto anulado al jugador local Adrián Embarba, un gol que complicaba mucho la situación de un Celta que se estaba jugando la salvación frente a un Leganés que en ese momento empataba en casa contra el Real Madrid.

Aunque se dio validez al gol, el VAR revisó la jugada porque la pelota tocó en el colegiado Cordero Vega y un jugador del Celta no pudo cortar la jugada, que terminó en las botas de Embarba para marcar. El problema, según el colegiado de la SER Eduardo Iturralde González es que esa no era una acción de VAR, sino que el árbitro tendría que haber anulado la jugada antes que nadie por su "interferencia" en una jugada que acabó en gol.

"Que no me vendan historias. Ahí no tiene que entrar el VAR. Tiene que ser él [el propio colegiado] el que anule la jugada", dijo en los micrófonos de Carrusel. De hecho, posteriormente aclaró que en la reclamentación del videoarbitraje no se establece su intervención para una jugada como esta.

Final del partido, Espanyol 0, Celta de Vigo 0.

96' Final segunda parte, Espanyol 0, Celta de Vigo 0.

96' Mano de Matías Vargas (Espanyol).

95' Remate fallado por Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la izquierda muy escorado desde la derecha muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Santi Mina.

94' Fuera de juego, Espanyol. Adrián Embarba intentó un pase en profundidad pero Víctor Campuzano estaba en posición de fuera de juego.

93' Fuera de juego, Espanyol. Adrián Embarba intentó un pase en profundidad pero Naldo estaba en posición de fuera de juego.

93' Falta de Jeison Murillo (Celta de Vigo).

93' Víctor Campuzano (Espanyol) ha recibido una falta en la banda derecha.

91' Adrián Embarba (Espanyol) ha sido amonestado con tarjeta amarilla.

91' Adrián Embarba (Espanyol) se ha ido al suelo, pero ha simulado una falta.

89' Jacobo González (Celta de Vigo) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

89' Matías Vargas (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.

89' Falta de Jacobo González (Celta de Vigo).

88' Corner, Celta de Vigo. Corner cometido por Adrià Pedrosa.

88' Dídac Vilá (Espanyol) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

88' Falta de Dídac Vilá (Espanyol).

88' Jacobo González (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

87' Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Pape Cheikh sustituyendo a Pione Sisto.

87' Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Jacobo González sustituyendo a Fran Beltrán.

87' Remate fallado por Víctor Sánchez (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Adrià Pedrosa.

86' Pione Sisto (Celta de Vigo).

86' Adrián Embarba (Espanyol) ha recibido una falta en la banda derecha.

85' Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Gabriel Fernández sustituyendo a Brais Méndez.

85' Fuera de juego, Espanyol. Naldo intentó un pase en profundidad pero Matías Vargas estaba en posición de fuera de juego.

82' Remate fallado por Okay Yokuslu (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Brais Méndez con un centro al área tras un saque de esquina.

81' Corner, Celta de Vigo. Corner cometido por Oier Olazábal.

81' Remate parado por bajo a la izquierda. Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área.

80' Fuera de juego, Celta de Vigo. Brais Méndez intentó un pase en profundidad pero Iago Aspas estaba en posición de fuera de juego.

80' Cambio en Espanyol, entra al campo Naldo sustituyendo a David López.

80' Cambio en Espanyol, entra al campo Adrià Pedrosa sustituyendo a Nicolás Melamed.

79' Cambio en Espanyol, entra al campo Víctor Sánchez sustituyendo a Marc Roca.

79' Jeison Murillo (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

79' Falta de Adrián Embarba (Espanyol).

77' Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Okay Yokuslu sustituyendo a Filip Bradaric.

75' Falta de Pione Sisto (Celta de Vigo).

75' Dídac Vilá (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.

72' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pione Sisto (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Iago Aspas.

71' Cambio en Espanyol, entra al campo Víctor Campuzano sustituyendo a Wu Lei.

71' Falta de Joseph Aidoo (Celta de Vigo).

71' Wu Lei (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.

69' Remate parado por bajo a la izquierda. Pione Sisto (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Iago Aspas.

68' Remate fallado por Santi Mina (Celta de Vigo) remate con la derecha desde la banda izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lucas Olaza con un pase de cabeza.

66' Remate fallado por Leandro Cabrera (Espanyol) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Adrián Embarba con un centro al área tras botar una falta.

65' Falta de Hugo Mallo (Celta de Vigo).

65' Nicolás Melamed (Espanyol) ha recibido una falta en la banda izquierda.

64' Lucas Olaza (Celta de Vigo) ha sido amonestado con tarjeta amarilla.

64' Remate fallado por Matías Vargas (Espanyol) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Nicolás Melamed.

63' Fuera de juego, Espanyol. Matías Vargas intentó un pase en profundidad pero Wu Lei estaba en posición de fuera de juego.

62' Cambio en Espanyol, entra al campo Matías Vargas sustituyendo a Óscar Melendo.

59' Santi Mina (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

59' Falta de Nicolás Melamed (Espanyol).

53' Remate parado por bajo a la izquierda. Nicolás Melamed (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área.

51' Fuera de juego, Espanyol. Adrián Embarba intentó un pase en profundidad pero Wu Lei estaba en posición de fuera de juego.

49' Fuera de juego, Celta de Vigo. Brais Méndez intentó un pase en profundidad pero Iago Aspas estaba en posición de fuera de juego.

47' Mano de Dídac Vilá (Espanyol).

46' Remate fallado por Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Santi Mina con un pase de cabeza.

45' Empieza segunda parte Espanyol 0, Celta de Vigo 0.

50' Final primera parte, Espanyol 0, Celta de Vigo 0.

49' Corner, Celta de Vigo. Corner cometido por David López.

48' Decisión del VAR: No Fue Gol Espanyol 0-0 Celta de Vigo.

46' GOL ANULADO POR EL VAR: Adrián Embarba (Espanyol) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.

44' Corner, Celta de Vigo. Corner cometido por Oier Olazábal.

43' Pione Sisto (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.

43' Falta de Óscar Melendo (Espanyol).

43' Remate fallado por Wu Lei (Espanyol) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pipa con un centro al área.

41' Falta de Santi Mina (Celta de Vigo).

41' Adrián Embarba (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.

39' Remate fallado por Wu Lei (Espanyol) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Óscar Melendo.

37' Remate fallado por Pione Sisto (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Hugo Mallo.

35' Santi Mina (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

35' Falta de Dídac Vilá (Espanyol).

34' Filip Bradaric (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

34' Falta de Nicolás Melamed (Espanyol).

28' Fuera de juego, Espanyol. Pipa intentó un pase en profundidad pero Wu Lei estaba en posición de fuera de juego.

26' Corner, Espanyol. Corner cometido por Pione Sisto.

25' Filip Bradaric (Celta de Vigo) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

24' Falta de Filip Bradaric (Celta de Vigo).

24' Adrián Embarba (Espanyol) ha recibido una falta en la banda derecha.

24' Falta de Filip Bradaric (Celta de Vigo).

24' Adrián Embarba (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.

20' Remate fallado por Wu Lei (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Adrián Embarba tras botar una falta.

19' Adrián Embarba (Espanyol) ha recibido una falta en la banda derecha.

19' Falta de Filip Bradaric (Celta de Vigo).

9' Nicolás Melamed (Espanyol) ha recibido una falta en la banda izquierda.

9' Falta de Hugo Mallo (Celta de Vigo).

8' Remate fallado por Wu Lei (Espanyol) con un remate desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Nicolás Melamed con un centro al área.

6' Remate rechazado de Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área.

5' Falta de Pol Lozano (Espanyol).

5' Brais Méndez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.

3' Falta de Pol Lozano (Espanyol).

3' Santi Mina (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

