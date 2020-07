Sigue en directo la última jornada de Segunda División

La Segunda División vive hoy su anómalo último capítulo de la temporada. Convulsionada por la anulación del partido entre Deportivo y Fuenlabrada por los positivos por COVID, esta se convierte en una temporada aún más anómala, la más larga y extraña de toda la historia marcada por la pandemia del coronavirus.

Cádiz primero y Huesca después han logrado convertirse en equipos de Primera División, sin embargo hay muchas cosas por decidirse.

La lucha por el descenso

Albacete y Lugo son los dos que dependen de sí mismos. Ambos, con una victoria, están salvados. Si no lo hacen, tiene mucho peso el resto de partidos. En un supuesto de triple empate a 49 puntos, el Albacete sería el gran perjudicado, siempre que el Numancia no gane. Si quien no gana es el Dépor, podría haber triple empate entre los otros tres, donde nuevamente los de Alcaraz serían los grandes perjudicados.

A los sorianos les queda ganar y esperar. Espera a que pierdan Lugo y Albacete para obtener la salvación, o si empatan deberá esperar que el Dépor no gane

La lucha por la sexta plaza

El Fuenlabrada tiene en su mano una hazaña histórica. Tanto Elche como Rayo tendrán que esperar al partido entre coruñeses y madrileños. Si gana el Fuenlabrada, serán ellos quienes ocupen esta histórica plaza. Si pierden, y gana el Elche hoy frente al Oviedo, celebrarán su clasificación para el playoff. El Rayo tendría que ganar, que el Elche hoy no ganase y esperar a una derrota del Fuenla en Riazor para meterse como sexto clasificado. En caso de empate del Fuenlabrada, los madrileños se asegurarían la plaza matemáticamente.

Una sexta plaza codiciada y por la cual ya han ascendido muchos equipos desde que se instauró el playoff, como Osasuna o Granada en su día. Día de cálculos, día de transistores en la jornada más emocionante de Segunda Divisón en años.

Javier Birlanga Se suspende el Deportivo de La Coruña - Fuenlabrada tras confirmarse varios casos de coronavirus en el equipo madrileño. El resto de la jornada se disputará con normalidad https://twitter.com/carrusel/status/1285277539007594498?s=20 20/07/2020 20:21 Javier Birlanga Aquí podéis repasar el directo que hemos hecho esta tarde en 'Carrusel Deportivo' para repasar todas las dudas de cara a esta jornada unificada https://twitter.com/carrusel/status/1285245473289166849?s=20 20/07/2020 19:19 Javier Birlanga ¡Buenas tardes y bienvenidos al directo de la última jornada de Segunda División! A partir de las 21.00 podrás escuchar de manera íntegra la jornada unificada con Óscar Egido y todo el equipo de 'Carrusel Deportivo' 20/07/2020 19:17

Las cuentas del Deportivo - Fuenlabrada

Deportivo y Fuenlabrada tendrán que jugar su partido en solitario, después de los seis positivos por COVID de los madrileños. Ambos con dos objetivos muy diferentes a los que empezaron al comienzode la campaña, más bien radicalmente contrarios. El Deportivo tendrá que esperar un pinchazo de Albacete o Lugo, frente a Cádiz y Mirandés, respectivamente y buscará ganar para salvarse . Un empate le valdría al Fuenlabrada para asegurarse matemáticamente ese último puesto que da acceso a los playoffs, y con una carambola mediante, también al Dépor. Lo que tendría que pasar es que pierdan Albacete y Lugo, y que el Numancia no gane en el día de hoy.

Todo lo que no sea eso, acabará con un histórico que hace 20 años jugaba contra los mejores del continente como campeón de Liga, en Segunda División B.

