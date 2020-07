Fernando Vázquez, indignado con La Liga: "La competición está vulnerada ya"

El técnico del Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez, se ha mostrado molesto e indignado por la decisión de La Liga de celebrar el resto de la jornada excepto el partido entre Deportivo y Fuenlabrada, debido a los seis positivos en los jugadores del equipo madrileño. Un acción que el entrenador gallego no entiende y por la cual se sienten "perjudicados".

"No podía haber pasado en peor momento la verdad (...) no entiendo tampoco que el Elche esté jugando", asi inicia sus declaraciones Fernando Vázquez refiriéndose a los ilicitanos, que jugaron contra el Fuenlabrada hace tres días. "Manifiesto, y creo que mi club está de acuerdo, nuestra total oposición a la situación que estamos sufriendo. Estamos siendo perjudicados" se queja Vázquer, que por otro lado no entiende el comunicado de La Liga.

Fernando Vázquez:

"Nos sentimos muy perjudicados"

"No puedo entender la comunicación de LaLiga"

"Habría que haber suspendido la jornada"

"No entiendo que el Elche esté jugando"

"Lugo y Albacete están jugando con ventaja"

"Se ha producido una vulneración de la competición" pic.twitter.com/R4D2cGse8U — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 20, 2020

"Que un miembro de la competición no importe es muy grave. Se ha producido una vulneración de la competición. (...) Lo normal es qe se suspendiese dos o tres días, qué importaría retrasar estos partidos dos o tres días", pregunta retóricamente.

Para acabar con estas declaraciones, el técnico del Deportivo fue muy tajante y totalmente molesto cuando se le dijo que podría jugarse su partido el 30 de julio, esto fue lo que respondió: "La competición está vulnerada ya. No influyó nuestro partido en nuestra competición tiene que influir", sentenció el técnico.

El Larguero | El Larguero: la suspensión del Deportivo - Fuenlabrada y hablamos con Javi Calleja (20/07/2020) 01:27:39 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda parte (20/07/2020) 00:54:27 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Sanedrín de jugadores pone las notas de la temporada 00:35:46 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Fernando Vidal: "No me considero un equipo descendido" 00:02:36 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Javi Calleja: "La decisión la tenían tomada desde la derrota en casa contra el Leganés" 00:12:46 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Paco Jémez: "¿Mi relación con Presa del 1 al 10? Un cero" 00:07:48 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera parte (20/07/2020) 00:30:54 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 23-24h - 20/07/2020 00:30:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 22-23h - 20/07/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 21-22h - 20/07/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos (20/07/2020) 00:56:59 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | "Ha habido errores que han permitido al Real Madrid ser campeón" 00:30:51 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo Granada | Diego Martínez: "Honestamente, no soy consciente de lo que hemos conseguido" 00:06:14 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | El Sanedrín analiza el final de LaLiga y la situación del VAR 01:12:25 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Las preguntas canallas de Dani Garrido en Carrusel Deportivo 00:13:19 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Todos los resultados y la clasificación de la Liga Santander. Además, los resultados y la clasificación de la Liga SmartBank. Y lo que queda de Champions y de Europa League.