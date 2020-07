La picaresca de los seguros médicos para no pagar ciertas pruebas

Entre los aplausos de las ocho de la tarde durante el confinamiento, muchas personas alzaron sus voces por la sanidad pública española. Aunque otras prefieren a las aseguradoras privadas, que tantos problemas solucionan unas veces, pero otras dan verdaderos dolores de cabeza. Juanfran, un funcionario de Muface que tiene su asistencia sanitaria concertada con Asisa, nos contó el domingo en SER Consumidor los problemas que tuvo con su seguro médico porque se negaban a realizarle una prueba concreta, previa a una operación importante.

A Juanfran le tienen que hacer una operación y varios especialistas le piden que se haga una prueba específica, que posibilita muchas más garantías de éxito en la misma. Pero su problema vino cuando su seguro médico se negó. “Los médicos me recomendaron hacer una prueba específica que iba al foco de la lesión, pero Asisa se negó a aceptar esa prueba justificando que no está en el convenio de Muface y he tenido que pagar yo los 2.200 euros de la prueba”, denunció en SER Consumidor.

Envió su queja al programa, el programa le invitó a participar para contar su caso y, a la vez, se puso en contacto con la presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, para que algún jurídico de la misma nos asesora de cómo actuar y los derechos del paciente en este y otros casos similares. La propia presidenta envió una carta con la queja del usuario a la propia Asisa. Curiosamente, unos días después, su aseguradora, que ya le había enviado por escrito la negativa, le llama para informarle que sí cubrirán los gastos de la prueba.

Es más habitual de lo que parece

Lo que le ha ocurrido a Juanfran es algo más habitual de lo que puede parecer, según nos explicó Carlos Sardinero, abogado experto en defensa de causas relacionadas con la sanidad, malas prácticas, abusos y abogado de la Asociación Defensor del Paciente de Carmen Flores. “Estos casos ocurren reiteradamente en asuntos en los que la cuantía del servicio es elevada, casos de 100 mil o 50 mil euros. Lo que hacen las compañías es rechazarlo sin causa justificada basándose en que las pruebas específicas no están incluidas en los convenios”, dijo el abogado. Si lo paga el usuario, eso que se ahorran.

Para evitar estos problemas, nos explicó que lo más recomendable es que el paciente reclame por sus derechos y de esta forma “mucha gente se ahorraría mucho dinero y muchos no reclaman porque piensa que la compañía de seguros es todopoderosa y no le van a dar la razón”. En este caso si se hubiera recurrido finalmente, “se hubiese dado la razón al consumidor”, aseguró Sardinero, explicando los pasos que hay que dar para llegar a hacer valer nuestros derechos.

Además, Carlos Sardinero explicó por qué actúan de esta manera las compañías de seguros ante sus clientes. “Cuando uno contrata un seguro privado, el asegurador te debe hacer un cuestionario concreto. El problema es que las compañías de seguros, con el ánimo de captar los máximos clientes posibles, hace cuestionarios muy genéricos y después te rechazan el siniestro cuando tienes una patología”, dijo Sardinero criticando el “modus operandi” de las aseguradoras.