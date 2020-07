LaLiga no contempla una Segunda División con 24 equipos

🚨⚽️😷 | Informa @toniogarcia_



LaLiga NO contempla una Liga de 24 equipos, las razones:



➡️ Requiere un acuerdo entre Liga y FEF, cuando las relaciones son inexistentes



➡️ No hay fechas posibles



➡️ Los clubes no quieren ya que tendrían menos ingresos