Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, ha pasado por los micrófonos de El Larguero para exponer su versión de los hechos ante lo acontecido durante el día de hoy, en el que se han sucedido los comunicados por parte de LaLiga y varios de los clubes implicados en este desenlace de la Segunda División. Ante la proliferación de positivos por COVID-19 en el Fuenlabrada, su presidente ha reconocido que ve "muy complicado" que se pueda disputar el choque ante el Deportivo de La Coruña.

El máximo mandatario del conjunto madrileño ha explicado que han emitido un comunicado aclarando que no renunciaban a los playoffs, pero en caso de producirse alguna incompatibilidad, "se acataría la resolución de LaLiga".

"LaLiga ha entendido que no van a dar más margen. Nos ha dicho que el 16 de agosto era la fecha límite. Supuestamente nos íbamos a ir el miércoles, pero al dar positivos es un riesgo viajar", ha comentado Praena.

En cuanto a la postura adoptada por Javier Tebas, el presidente del Fuenlabrada ha reconocido que el presidente de la patronal "se ha disculpado". "Él no tiene la culpa del virus. El partido no se hubiese disputado aunque no hubiésemos viajado", ha defendido Praena.

