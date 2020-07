Jesús Soria: "Nunca han podido llevarme a los tribunales, aunque lo han intentado"

Jesús Soria dejaba este domingo, por iniciativa propia, la dirección de SER Consumidor, programa pionero sobre consumo en la radio española. Soria ha estado al frente de este programa durante 18 años, desde que comenzase como “complemento” de la sección de consumo que el que también él era responsable desde el año 1993 en el Hoy por Hoy con Iñaki Gabilondo.

Precisamente, en Hoy por Hoy, junto a Pedro Blanco, se despedía Jesús Soria recordando sus inicios en la prensa escrita antes de dar el salto a la radio para tratar temas de consumo.

"No se hacía nada de consumo en radio y pensé que faltaba. Ahora todos los periódicos y televisiones tienen sección de consumo", señalaba Jesús Soria, quien explica que en los movimientos vecinales y sus protestas por la vivienda o el precio del gas, la luz o el teléfono es donde empieza el interés por el consumo.

Asimismo, reconocía que nunca le han dicho en la SER que "no hable de esto". "Sé que he sido muy incómodo para esta casa"; añadía Soria, quien aseguraba haber recibido llamadas cinco minutos antes de entrar en antena desde "un gabinete importante" para que no tratase de determinado tema. No obstante, incidía en que "cuando le han llegado a presionar, no ha bajado ni un ápice".

En este sentido, recordaba cuando se fue con un micrófono oculto a comprar pisos con dinero en negro y recalcaba: "Nunca han podido llevarme a los tribunales, pero lo han intentado".

Por último, Soria señalaba que va a probar con la pintura y que seguirá atendiendo en redes las consultas de consumo de sus seguidores, entre otros asuntos que tiene planeados.