He intentado ser honesto al máximo y si les he podido ayudar me sentiré muy orgulloso

Cuando en 1993 vine aquí a la SER, con Iñaki Gabilondo, para llevar los temas de consumo, tengo que reconocer que los primeros días, incluso probablemente semanas, me temblaban las piernas. Iñaki imponía mucho, pero también daba mucha confianza y yo desde el primer día noté que a Iñaki le gustaban, le interesaban los temas de consumo. Seguramente porque él sabía que eran temas que iban a acabar funcionando y muy bien. En ese programa y en todos los programas. De hecho, probablemente por eso llevo aquí 30 años.

30 años y pongo fin, pero importante, lo que ha significado para mí. Yo creo que también para esta casa. La defensa de los consumidores frente a los grandes poderes económicos, frente a las grandes empresas, incluso a las pequeñas empresas, los consumidores, hace 30, 20, 10 años... incluso hoy, seguimos muy indefensos y esa ha sido la principal labor que me ha impuesto desde que empecé aquí y hasta el último día hasta mi último programa en SER Consumidor.

He tratado modestamente de compensar esa enorme diferencia que hay entre lo que nos pueden y nos quieren imponer unos y lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos de apoyo, de respaldo, de información y de asesoría, también, de gente que sepa defender todos nuestros derechos.

Ha sido complicado. Ha sido difícil porque el mundo del consumo es amplísimo a todos los niveles de leyes, de normas. Amplísimo en contenidos. Solo tenemos que ver que en un supermercado hay miles de referencias, miles de productos y, evidentemente, aunque algunos lo pensaban, no se puede saber de todo. Cada uno sabe de lo que sabe. Por eso siempre me ha apoyado en grandes expertos.

En lo jurídico, en los asesores jurídicos de las asociaciones de consumo, que sabemos que son las que son independientes, las que no miran más que por los derechos de los propios consumidores. Y esas son las patas principales de este programa, tanto en el Hoy por hoy, todos los años con Francino y también con Gemma Nierga, como en SER Consumidor.

¿Lo hemos conseguido? No lo sé. Ha habido presiones, ha habido incluso amenazas. A veces me han querido llevar ante los tribunales. No lo han conseguido. Solo una vez fui delante de un juez y me acabó diciendo que me fuera, que no pasaba nada.

Pero eso va limitando de alguna forma y es cansado. Es agotador. Pero siempre he tenido el respaldo, el apoyo y la colaboración de muchísima gente que sabe mucho en sus campos. De investigadores y últimamente, dietistas y nutricionistas, que saben muchísimo de alimentación, independientes y que también han luchado contra la poderosa industria alimentaria para destapar muchas de las mentiras que nos encontramos también en las estanterías.

Pero ha sido un inmenso placer saber que domingo tras domingo, programa tras programa, que en Hoy por hoy podíamos ayudar, orientar... Saber que algunas personas por lo menos sabían cómo encaminar sus problemas de todos los días, sus problemas cotidianos con la banca, con las eléctricas, con las empresas de gas o con cualquier empresa de alimentación o cualquier producto que hayamos comprado. Me he esforzado al máximo. He intentado ser honesto al máximo. No he dejado que hubiera cosas raras ni he dado pie nunca a nadie. Pero es mucho esfuerzo. Se lo digo de verdad. Esto es muy complejo, muy difícil.

Pero ha sido un inmenso placer estar tantos años intentando, al menos, ayudarles con sus problemas, que no suelen ser problemas que estén en los titulares, pero que son para ustedes, y lo sé perfectamente, sus principales problemas.

Si les he podido ayudar en estos años a algunos de ustedes o a algunos de vosotros, me sentiré muy orgulloso. Muchas gracias por soportarme durante todos estos años. Para mí, escucharles y saber que estaban ahí cada domingo ha sido muy, muy gratificante. Gracias a todos.