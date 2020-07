Raúl Martín Presa: "El protocolo de LaLiga ha sido fantástico"

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, atendió a El Larguero de Yago de Vega para hablar sobre el comunicado que hoy los rayistas publicaban reclamando un partido entre ellos y el Elche para decidir quién debe jugar los playoffs, debido a la anómala última jornada que se disputó en Segunda División.

También admitió estar en contacto con la plantilla del Fuenlabrada. Desde el club madrileño les ha sorprendido mucho el comunicado del Rayo ya que esperaban una mano amiga y no se interpretó de esta forma según informó Antón Meana en El Larguero. "Quien haya entendido eso es que no sabe leer" afirma Presa que se refiere a una línea literal del comunicado en el que indica, que su reclamación será siempre y cuando el Fuenlabrada no lo dispute.

El caso Fuenlabrada ha manchado por completo el final de LaLiga Smartbank, a la hora de buscar culpables, Javier Tebas fue muy claro en su perfil de twitter cargando con todas ellas, sin embargo para el presidente del Rayo Vallecano no es así: "No se trata de buscar culpables (...) El protocolo de La Liga ha sido fantástico, aplaudible. Sólo ha fallado en un partido, justamente en la última jornada, pero esto quiere decir que ha tenido un error de 0,43%, es decir, un acierto en su ejecución del 99'43%" quiso destacar Presa.

Sobre el futuro del entrenador del Rayo, Paco Jémez, no quiso aclarar nada. Al andaluz se le acabó el contrato este 30 de junio aunque no asegura su continuidad: "Ahora mismo no te puedo asegurar que vaya a seguir", sentenció.

