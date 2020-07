Miguel Melgar, director deportivo del Fuenlabrada, explotó en los micrófonos de El Larguero tras conocer la desestimación de la recusación del juez instructor sobre el expediente abierto al conjunto madrileño: "Estamos 46 personas aquí y no nos importa un 'carajo' los problemas que tengan entre ellos (RFEF, LaLiga y CSD). Las personas que dirigen esto son capaces de todo".

Asimismo, Melgar lamentó que algunos de estos organismos no se han preocupado por su situación: "Cuando los que tienen que velar por ti no son capaces de llamarte... No nos ha llamado nadie del CSD ni de la RFEF".

El Fuenlabrada continúa defendiendo que fue "LaLiga" quien les instó a viajar hasta A Coruña. "Ni a la final de la Copa del Mundo me meto en un avión en el que me pueda contagiar", aseguró Melgar.

Conforme pasan los días, en el hotel en el que está aislada la expedición del conjunto azulón emerge el sentir de querer disputar aquello que han logrado en el terreno de juego. Sin embargo, Melgar quiso restar importancia a este asunto: "A mí el partido 'me la pela'. Pero no le puedo quitar la ilusión a 25 jugadores o a miembros del cuerpo técnico. No lloraba desde hace 3 años cuando murió mi padre y esta semana he llorado de rabia e impotencia".

