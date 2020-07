Chus Bueno: "Espero y deseo que los jugadores no se arrodillen durante el himno"

Tras más de cuatro meses y medio de parón, la NBA volverá a la acción en la madrugada de este jueves al viernes en España. Para conocer mejor todas las novedades y cómo está la situación de la burbuja de Orlando, pasó por El Larguero Chus Bueno, Vicepresidente Ejecutivo de la NBA en Europa, Oriente Medio y África.

"El alma máter de esta burbuja era asegurar la salud y la seguridad de los jugadores. Los protocolos están hechos para protegerlos y que ninguno contraiga el virus", comentaba Chus Bueno acerca de la principal preocupación de la NBA en estos meses de preparación para poder disputar el final de la temporada.

Eso sí, aunque lo primordial es la salud de los jugadores, eso no exime del hecho de que si alguno no cumple las normas tendrá que acatar las consecuencias. "Si alguno por cualquier razón se salta el protocolo, se le incluirá en el protocolo de aislamiento. Lo que está claro es que la salud de los demás no está en juego".

El mandatario de la mejor liga de baloncesto reconoció que se pusieron en contacto con muchas competiciones para tomar ideas de cara a gestionar de la mejor manera posible la burbuja de Orlando. "Hablé con Antonio Martín, con Javier Tebas, con la Premier, la Bundesliga... con casi todas las competiciones para intentar sacar cosas de cada una, hemos intentado aprender de todos pero hemos sacado nuestro propio protocolo".

También comentó las novedades gracias a las cuales los aficionados podrán disfrutar de la mejor manera posible de la competición pese a no poder acudir a las canchas. "Si normalmente en los partidos hay 13 cámaras, aquí va a haber 30 cámaras; vamos a registrar más audios durante los partidos, va a haber partidos relatados por influencers y youtubers. Va a haber muchas novedades".

Chus Bueno no quiso cerrar ninguna puerta de cara a la próxima campaña con respecto a la opción de jugar con aficionados. "La próxima temporada la contemplamos con muchos escenarios diferentes: sin espectadores, con 30% de espectadores, con las gradas llenas... pero es que con el coronavirus no puedes planificar a tres meses vista".

Por último habló de la polémica acerca de la posibilidad de que jugadores de la NBA y miembros de los cuerpos técnicos pongan la rodilla en tierra durante el himno nacional. "La NBA está muy vinculada a los derechos humanos. Hemos hecho cosas suficientes para que el mensaje pase. Si algún jugador pone la rodilla en el suelo durante el himno... espero y deseo que no ocurra".

