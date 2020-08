Dani Ceballos: "Hablaré con Florentino después del City-Madrid sobre mi futuro"

El Arsenal se proclamó en el día de ayer campeón de la FA Cup tras remontar frente al Chelsea y ganar 2-1. El primer título de Mikel Arteta con los gunners, siete meses después de fichar por el club y primero también de Dani Ceballos, que con un papel protagonista, tal y como él demandaba, tuvo una buena temporada en el equipo de Londres.

Dani Ceballos atendió a El Larguero en la noche del festejo del título, y admitió a Álvaro Benito, presentador del programa sus conversaciones con Florentino Pérez: "Me han llamado desde el Real Madrid, Florentino Pérez. He quedado con él para hablar después del partido frente al City, sobre mi futuro", confesó, para añadir cuál es el objetivo para la próxima temporada: "Quiero jugar 35 partidos".

"El Real Madrid al final llega de ganar el título más importante de la temporada que es La Liga" opinó sobre el club al que pertenece. Sobre su futuro hablará pasada la Champions League tal y como ha revelado a El Larguero, tras una regular temporada en el club gunner en el que se ha hecho gran amigo de Héctor Bellerín, que tuvo una aparición estelar en las dedicatorias: "Se lo dedica también a Héctor Bellerín, ay si no fuera por mí, porque aquí el inglés no se le da muy bien (...) le he alquilado mi casa a buen precio", bromeó su compañero de equipo en mitad de la entrevista.

