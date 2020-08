"Cuando se trata de no perder, es el mejor": Álvaro Benito señala el gran tapado para esta Champions

Semana de Champions, y por supuesto semana de Sanedrín con el quinteto titular al completo, formado por Álvaro Benito, Kiko Narváez, Gustavo López, Jordi Cruyff y Raúl Ruiz, que analizan cómo afrontan los equipos españoles la llegada de las competiciones europeas cinco meses después, y tras un pequeño parón desde el final de Liga, que hace aún más indescifrable cómo se desarrollará la competición.

Álvaro Benito habla sobre la 'oportunidad' que se le presenta al Atlético de Madrid con unas "circunstancias propicias" para hacerse con la Champions League: "Cuando se trata de no perder, el Atléticio es el mejor", afirma, destapando a uno de los grandes favoritos para llevarse la Champions.

Un formato el de la eliminatoria a un partido que ayuda a los colchoneros también para Jordi Cruyff: "Creo que el Atlético está bien preparado para las eliminatorias de un partido", mientras que para Kiko en su ránking de los españoles el Atlético "ocupa mi top uno". Sin embargo, Álvaro Benito también apunta que esta es la edición "más impredecible", ya que el equipo "que más me gustó postconfinamiento fue el Bayern, pero hace mucho que no le veo jugar", afirma el míster de la SER.

Kiko Narváez se muestra muy dubitativo con lo que pueda hacer el FC Barcelona y asegura no tener ni idea, a pesar de que para Álvaro Benito son "favoritos como el que más". Así lo argumenta: "El Barça en competición corta puede ser letal. Esa fatiga que les veíammos no se va a ver en la Champions", sorprende con el favoritismo de un conjunto que no se ecnuentra en lo más alto de las apuestas.

Con el Real Madrid la opinión es mayoritaria y se resume en una frase de Kiko Narváez: "Su final es en Mánchester", habla sobre el partido del Real Madrid en el Etihad. Un encuentro en el que no estará su capitán, pero que sí logran pasar los convierte en los máximos favoritos para alcanzar el título: "Si es capaz de realizar la hazaña de superar, va a ir embalado", opina Álvaro Benito sobre las posibilidades del Real Madrid en esta extraña e impredecible edición de la Liga de Campeones.

