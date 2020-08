Aprovechando el pasado nerazzurri y azulgrana de Luis Suárez Miramontes, el ex futbolista quiso comentar sus sensaciones sobre las eliminatorias europeas que disputarán los dos grandes clubes en los que militó: "Sería un fracaso tremendo si el Barça no pasa la eliminatoria ante el Nápoles. Es un buen equipo pero no es nada del otro mundo. Sería un año tremendo que podría traer consecuencias".

Con el Inter de Milán - Getafe en el horizonte, Luis Suárez afirmó que "el Inter no es favorito", ya que el conjunto español saldrá "tranquilo" a disputar una eliminatoria en la que tiene menos que perder. El ex jugador español explicó también que Lautaro Martínez aún no ha tocado techo: "Creo que es un chaval que está alternando mucho. Tiene momentos muy buenos pero también momentos muy bajos".

También tuvo palabras Luis Suárez Miramontes para la retirada de Iker Casillas: "Es un jugador al que le tiene que estar agradecido el fútbol español y el fútbol en general".

