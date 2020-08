Minutos antes de subir al avión que aterrizaba de madrugada en Madrid, Ángel Torres pasó por los micrófonos de El Larguero para analizar la eliminación del Getafe en Europa League ante el Inter de Milán: "Nos vamos con la sensación de que en 20 días se nos ha ido Europa en LaLiga y hoy. Pero creo que hemos hecho una gran temporada. El vestuario está muy triste".

En boca de todos está la posible continuidad de Bordalás, artífice de los últimos éxitos del club del sur de Madrid. "Estamos trabajando de cara a la temporada que viene y contamos con él. Mañana o pasado hablaremos y creo que no habrá ningún problema", afirmó Torres.

La del entrenador es solo una de las piezas que tiene que encajar el Getafe de cara a la inminente próxima temporada. En este sentido, el presidente del conjunto azulón mostró su inquietud ante las circunstancias: "He hablado con Javier Tebas y le he hecho ver que no me gusta lo que está pasando. Los futbolistas son seres humanos, los contagios vendrán y me preocupa bastante".

