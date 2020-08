Toni Nadal: "En un torneo puedes estar 25 días y hay muchas oportunidades de estar en contacto con el virus"

En las últimas horas, Rafa Nadal anunció la decisión de no participar en el US Open de tenis debido a la situación sanitaria que está atravesando el planeta, y en especial Estados Unidos, debido al coronavirus.

Para comentar la decisión de Nadal y conocer mejor cómo se encuentra, pasó por 'El Larguero' Toni Nadal. "No me sorprendió la decisión, era algo que venía meditando. He hablado con él en las últimas semanas y estaba dudando. Creo que Rafael ha tomado la decisión de la prudencia".

El exentrenador de Rafa hizo la comparación de la situación con el fútbol para explicar la complejidad del tenis en la pandemia de la COVID. "El tenis no es como el fútbol. En el fútbol se desplazan 24 horas antes, juegan y se van. En un torneo puedes estar más unos 25 días y en 25 días tienes muchas oportunidades de estar en contacto con el virus".

Además, ha confirmado que Rafa Nadal se encuentra en perfectas condiciones físicas. "He estado hoy en el entrenamiento de Rafa y le he visto muy bien. Un deportista necesita competir y cuando alargas tanto la preparación sin torneos vas perdiendo la concentración, pero como ahora se acerca Roma y París, ya sabe Rafael que ahora es el momento de afinar bien".

Por último, ofreció su punto de vista acerca de la suspensión del torneo de Madrid. "Creo que sí, es acertada la decisión de suspender el Mutua Madrid Open".

