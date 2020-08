Luis Suárez Miramontes, muy crítico: "Este equipo no tiene nada"

El Fútbol Club Barcelona y el Nápoles se enfrentaron en el Camp Nou, en el choque correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Champions League. Pese a sufrir en los instantes iniciales, los de Quique Setién comenzaron adelantándose en el marcador con un tanto de Lenglet en el minuto diez de partido.

Lionel Messi se echó el equipo a la espalda una vez más y marcó un gran gol en el minuto 23, además de provocar un penalti que Luis Suárez transformó en la tercera diana para los locales. Con el marcador 3-1, ya en el segundo tiempo, el Barcelona se fue apagando poco a poco y sufrió para mantener el resultado. Luis Suárez Miramontes, Balón de Oro y comentarista de Carrusel, se mostró muy crítico con el equipo: "Como metan el segundo nos cepillan porque el Barcelona se va para abajo. El Barcelona está con una falta de personalidad... no tiene nada el equipo, este no parece un partido de copa".

Además, cree que los azulgranas no pasarán de ronda: "Siento mucho decirlo, pero viendo a este Barcelona, ¿cómo puedes pensar que va a pasar a semifinales? muy mal tiene que estar el Bayern (...) Tiene que tener un baile en la defensa, que un equipito de nada ha tenido la posibilidad de hacer cinco o seis goles en tu casa, soy muy pesimista".

Y apuntaba a la actitud del vestuario: "A Luis Suárez le tiene que pasar algo porque está tremendamente mal. Pero es de todos, hay una falta de colaboración, de juego, de equipo. No entiendo esa desgana, yo no he visto nunca jugar un partido de Copa de Europa así".



