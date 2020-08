Gennaro Gattuso, técnico del Nápoles, expresó este sábado todo su pesar por la eliminación sufrida contra el Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones porque, consideró, el equipo catalán "no está muy bien" y le dio opciones para avanzar.

"Si lees los datos, no hubo partido. Tuvimos el doble de sus ocasiones, llegábamos a su campo fácilmente. Luego es necesaria mentalidad, no cometer errores. Pero estoy satisfecho. Podíamos ganar. El Barcelona no estaba bien y se notaba", comentó Gattuso en declaraciones a Sky Sport.

"Mi sensación es que el Barcelona no está muy bien. Nosotros con un poquito más... Llevaban años sin acabar con el 47 % de posesión, pero la eliminación puede pasar. Estos rivales son campeones. Aun así, lo siento. Hoy podíamos pasar", insistió.

