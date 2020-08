Ángel Gabilondo no descarta una moción de censura contra Díaz Ayuso

El portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este lunes en Hora 25 que la decisión de la Comunidad de Madrid de recurrir a una empresa privada para contratar rastreadores pone en evidencia la falta de coordinación y la "improvisación" con la que actúa el gobierno autonómico.

"Necesitamos más información y más coordinación. Tenemos la sensación de que hay improvisación. Se contratan 20 auxiliares de enfermería y dos médicos de forma precipitada. Parece que nos estemos entregando a nuestra propia suerte. Estamos digustados y dispuestos a activar todos los procesos parlamentarios para que se dé cuenta de lo que está sucediendo", ha dicho Gabilondo.

El portavoz del PSM no descarta presentar una moción de censura, pero ha matizado que "no se trata de hacer un brindis al sol" sino de conseguir una nueva mayoría para la que sería necesario contar con Ciudadanos, formación con la que, por el momento, no hay ningún tipo de acercamiento.

Gabilondo también ha criticado la gestión de los positivos detectados en la residencia de San Martín de la Vega, trasladados en parte a otras residencias en las que, a consecuencia de esto, también se han producido brotes.