Álvaro Benito: "Peter Lim no es del Valencia"

El Valencia vive su particular guerra interna. El cuadro che terminó la temporada fuera de Europa, con muchos problemas entre despachos y con una gama de futbolistas que se sienten ninguneados por la directiva. Marcelino y Alemany fueron despedidos. Celades llegó y también se marchó pero todo ha ido a peor. Con unas pocas semanas del mercado de fichajes, Ferrán Torres ya ha dicho adiós y los dos próximos serán Francis Coquelin y Dani Parejo, el capitán del equipo. Sobre todo esto y las decisiones que ha ido tomando el presidente del conjunto valenciano, Peter Lim, ha hablado El Sanedrín de exfubolistas en El Larguero.

“Peter Lim no es del Valencia. Es evidente que no piensa sobre el Valencia con el corazón. Se está quitando jugadores que pueden tener salarios altos. Lo deportivo no es prioritario para él. Ha empezado a deshacer el equipo. Los jugadores que tengan la oportunidad de salir van a irse corriendo. Ninguno de los buenos jugadores va a venir al Valencia”, ha dicho Álvaro Benito, entrenador y comentarista en la Cadena SER.

Gustavo López, también colaborador en la SER, cree que “cuando traes capital de afuera te puede pasar esto”. López ha comentado que quizá debería de haber “más filtros” para impedir que personas como Peter Lim accedan a la dirección de los equipos de fútbol.

Por otra parte, Jordi Cruyff, exentrenador de la selección de Ecuador, ha señalado que a la afición del Valencia le vendría muy bien contar con “explicaciones” para entender el porqué de las decisiones que toma la cúpula de Peter Lim. No obstante, ha afirmado que el propio Lim probablemente está contento con su labor en el Valencia. “Ellos creen que han salvado al club económicamente”.