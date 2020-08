Quique Setién, el entrenador del Barcelona, dijo este viernes que “si Piqué pide cambios estructurales, algo de razón tendrá” ,al finalizar el histórico 2-8 ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

“Yo tan solo llevo ocho meses aquí, pero si lo dice Piqué, que lleva tanto tiempo, algo de cierto tendrá su conclusión y seguramente algo habrá que cambiar”, añadió en declaraciones a Movistar+.

Además, Setién admitió que la de hoy es una derrota muy dolorosa: "Creo que son demasiados goles. El equipo se ha visto desbordado y el Bayern ha tenido mucha efectividad”.

En cuanto a su responsabilidad, no quiso pronunciarse sobre su futuro como técnico azulgrana: “Todavía es todo muy cercano para saber si voy a continuar o no. No depende de mí y hay que hacer una reflexión teniendo en cuenta lo que ha sucedido”.

