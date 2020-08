"Ha sido un hurto al fútbol y al Atlético de una opción de ganar"

El Club Atlético de Madrid no pudo superar al RB Leipzig en los cuartos de final de la Champions League y ha quedado eliminado de la máxima competición europea a nivel de clubes. El sueño de la 'orejona' para los rojiblancos se pospone, al menos, un año más.

Tras el partido llegó el tiempo de reflexionar y opinar acerca de lo sucedido en el José Alvalade, algo que hicieron en el Sanedrín de 'El Larguero' Kiko Narváez, Miguel Martín Talavera, Jesús Gallego, Javier Matallanas y Bruno Alemany.

Kiko Narváez: "Creo que ha habido demasiados momentos en los que se le ha tenido demasiado respeto al equipo alemán. El RB Leipzig es un buen equipo, pero es un conjunto inferior al Atlético de Madrid"

Jesús Gallego: "Ha sido mejor el Leipzig, no hay duda. Además lo ha sido durante todo el partido. Ha tenido que ver la frescura del equipo pero hay que decir que al Atlético le ha eliminado un equipo que ha jugado mejor al fútbol y que ha sido más ambicioso".

Matallanas: "El Leipzig le ha pegado un repaso al Atlético de Madrid. En el descanso se han quedado igual y no ha hecho nada el entrenador. No sacar a Joao Félix antes ha sido hurtarle al fútbol de un futbolista espectacular y al Atlético de una opción de ganar. De la manera que tenía preparado el partido, no llegaba a portería el Atleti".

Talavera: "Ha sido superior el Leipzig y creo que al Atlético le ha sentado mal este parón de tres semanas, no he visto al equipo con chispa. Creo que el Atlético de Madrid muchos problemas futbolísticos, pero decir que Joao Félix por haber sido titular hubiera cambiado la cosa...".

Bruno Alemany: "La gestión de Simeone con Joao Félix me ha parecido un pooc decepcionante. No ha conseguido en todo el año un contexto favorable para él. Para mí el partido de hoy es el mejor que ha jugado Upamecano en su carrera".