Ramón Besa: "Messi tiene que ser el líder de los jóvenes, no el último de los veteranos"

El FC Barcelona ha vivido una de sus noches más negras en la historia del club. La derrota por 2-8 ante el Bayern en los cuartos de final de la Champions ha supuesto la guinda a una temporada llena de baches y polémicas tanto en el terreno de juego como en los despachos. Nuestros colaboradores, han querido analizar el partido en el Sanedrín de El Larguero.

Jordi Martí: “En términos históricos una derrota de 2-8 es una humillación de tal calibre que es un titular importante. Bartomeu ganó las elecciones del 2015 por el triplete y ahora Piqué insta a convocar elecciones”.

Marcos López: “Esta derrota se lleva por delante a todos, el primero a Setién, luego a algunos jugadores y se acabará llevando por delante a Bartomeu”

Ramón Besa: “Es una cuestión institucional, no solo de vestuario. Un proyecto que en el Barça no cuaja, ellos se han empeñado en que tenían una fotografía del equipo que funcionaba como un futbolín y que solo había que buscar recambios (…) El Barça es un club desnortado”.

Lluís Flaquer: “Es un asunto grave porque se venía intuyendo (…) El Barça hace tiempo que no tienen un rumbo definido y eso atañe al presidente. Necesitan una limpia generalizada”.

Sique Rodríguez: “Al Barça le hace falta ilusión desde hace tiempo y toda revolución necesita un líder con energía. Se necesita una limpieza pero para que la haga alguien y que los demás se la crean se necesita energía”

Adrià Albets: “O se va Bartomeu o se va Messi y se acabará deshaciendo el Barça. Me fijo en el mensaje de Piqué que ha pedido cambios en todos los niveles yo creo que esto solo lo arregla un reste”.

Continuidad de Bartomeu

Gerard Piqué ha dado la cara ante los medios de comunicación, en las que dejaba claro que necesitaban cambios, y no hacía referencia al entrenador o jugadores. Apuntaba directamente a la directiva del club, encabezada por Bartomeu.

Ramón Besa: “No puede seguir Bartomeu, las medidas que tenía que tomar las ha ido aplazando. Intentará quedarse y dependerá de una moción de censura, no se que harán sus compañeros”

Sique Rodríguez: “En su cabeza está seguir pero veremos a ver si aguanta la presión. El jueves pasado Bartomeu cenó con Pochettino en Barcelona, fue una cena de amigos, pero se vieron (…) Creen que tiene la personalidad suficiente para hacer limpieza en el vestuario”.

Lluís Flaquer: “Bartomeu es ventajista, me ha faltado un punto de autocrítica. El problema del Barça no se arregla con un cambio de entrenador, es estructural”.

Jordi Martí: “Lo del entrenador está claro. Para mi el problema son las elecciones, todo el mundo cuenta que Bartomeu intentará aguantar (…) Si Bartomeu hoy lo deja y mañana convoca elecciones, ¿quién las gana?".

Marcos López: “El presidente debe dimitir, es el responsable de todo, ¿dónde está la responsabilidad del presidente?”.

Adrià Albets: “Le he visto tocado (…) Cuándo he escuchado su mensaje en la tele he tenido la sensación de que tenía dudas sobre su continuidad”

Futuro de Messi en el Barcelona

Manu Carreño adelantó en El Larguero que la continuidad de Messi podría estar en duda. Una noticia que cobra más importancia después de la debacle en Champions.

Lluís Flaquer: “Messi forma parte de la ecuación y no puede irse de rositas. No creo que nadie pueda estar tranquilo sobre el futuro de Leo (…) Debe entender que el proyecto ganador pasa porque el tenga que renunciar a ciertas cosas, como la insociabilidad de Luís Suárez”.

Jordi Martí: “Construirle la próxima temporada un proyecto ganador a Messi va a ser muy difícil. No se puede hacer una revolución ni una renovación a fondo, no veo cambios estructurales en la plantilla”.

Ramón Besa: ”A Messi no le interesa formar parte de un equipo que pierde 2-8 en cuartos. No se contentará con un cambio de entrenador (…) Esa cantinela de que nunca cobrará más dinero ni estará mejor que aquí, es un tema serio. Hay que tomar una decisión, Messi tiene que ser el líder de los jóvenes, no el último de los veteranos”.