El extraño viaje al éxito de The National

Hay bandas que alcanzan el cielo con el primer salto, hemos visto varios de esos casos en estos programas, discos de debut legendarios que catapultaron a sus autores. Desde Pearl Jam a Arcade Fire pasando por Radiohead.

Otros, sin embargo, han recorrido largos desiertos rEl extraño viaje al éxito de The Nationalepletos de dudas, zancadillas y noches en las que te preguntas si no hay algo mejor que hacer con tu vida. The National es una de esas bandas a las que les ha costado alcanzar el éxito.

En el año 2013 la banda estadounidense publicó Trouble Will Find Me, un disco emocionante, perturbador y también repleto de grandes canciones. Aquel trabajo mantuvo esa línea ascendente en un grupo que había penado alejado del reconocimiento durante demasiado tiempo.

El viaje de The National resulta de lo más sorprendente. Tres lustros les costó a los estadounidenses llegar al número 1. Más tiempo del que muchas bandas han durado. Esta semana recordamos los inicios del grupo y recordamos esta joya de su discografía de la mano de Carlos Cano y con los reportajes de Lucía Taboada.