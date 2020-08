Víctor Font: "Aunque Koeman haga una gran temporada, queremos que Xavi lidere nuestro proyecto deportivo"

Bartomeu fue el gran protagonista en el día de ayer tras ofrecer una entrevista a través de los canales oficiales del Barça. El presidente azulgrana no adelantará las elecciones y tomará las primeras decisiones de cara al futuro más cercano del club. Uno de sus detractores durante los últimos tiempos ha sido Víctor Font, precandidato a la presidencia del FC Barcelona.

El empresario pasó por el micrófono de El Larguero, donde analizó algunas de las medidas atajadas por la actual directiva azulgrana. "Aunque Koeman haga una gran temporada no cambiaría mis planes. Si llego a ser presidente, Koeman no será el entrenador en la 2021/2022", aseguró.

En cuanto al futuro de Messi, Font comentó que el argentino va "de frustración en frustración debido a la situación crítica que vive el club a nivel deportivo, económico e institucional". El precandidato a la presidencia del Barça destacó que Xavi "cuenta con Messi" de cara a 2021.

Xavi, pieza clave

El ex futbolista azulgrana es el eje principal de la candidatura encabezada por Font: "Xavi entiende que todas las piezas del club tienen que encajar. Una Junta Directiva que deje trabajar a quien lidere el proyecto deportivo, que en nuestro caso sería él".

Bartomeu y Víctor Font no comparten la visión del presente y futuro azulgrana. "Bartomeu vive desconectado de la realidad. No sé si no habla con la gente o no lee la prensa. No asume responsabilidades, busca proteger sus intereses personales", explicó. Además, el empresario catalán reconoció que ofreció su ayuda a Bartomeu durante la pandemia, pero no tuvo respuesta "a los mensajes".

