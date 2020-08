Jordi Cruyff: "Las palabras de Piqué me parece que le salieron directas del corazón, me gustaron"

Este miércoles el Fútbol Club Barcelona ha presentado de manera oficial a Ronald Koeman como nuevo entrenador del equipo. Jordi Cruyff, entrenador y comentarista de 'El Larguero' analizó la llegada de su compatriota al banquillo catalán. "Conoce el club, es leyenda, viene de hacerlo muy bien con Holanda. Era su oportunidad: ahora o nunca".

Además, también analizó lo sucedido el pasado viernes ante el Bayern de Múnich. "¿El 2-8? Tengo que decir que me quedé media hora después mirando la tele... no me acababa de creer lo que acababa de ver. Las palabras de Piqué me parece que le salieron directas del corazón, me gustaron".

Cruyff también mostró su preocupación por el futuro de la estrella del equipo culé. "¿Si temo que Messi se vaya este verano? Rezo para que no pase esto. Espero que pueda recapacitar y que le puedan convencer de que no hay que esperar durante tres años para tener resultados".

Por último, contestó a las palabras de Víctor Font en 'El Larguero'. "No me he comprometido con Víctor Font y Xavi para ir con ellos en su candidatura a la presidencia del Barcelona. No he hablado con Bartomeu este verano".

