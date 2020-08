La imagen de la final: Neymar rompe a llorar tras caer ante el Bayern

Neymar se mostró totalmente desconsolado al finalizar la final de la Champions League en la que el Bayern alzó su sexta 'Orejona'. Las cámaras mostraron al brasileño llorando mientras compañeros, técnicos y directivos del PSG intentaban darle ánimos.

Desde que el ex futbolista del Barcelona lograse su primera Copa de Europa con el conjunto azulgrana en la final de Berlín, no había vuelto a disputar una final de este torneo tras su salida de Can Barça. Neymar tendrá que esperar a la próxima temporada para, junto al club parisino, pelear por el primer título de Champions del PSG.

