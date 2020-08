Los cuatro factores que conducen a un pacto entre Leo Messi y el FC Barcelona

Hay cuatro factores que conducen casi de forma inevitable a una salida pactada de Leo Messi del Barcelona. Según ha explicado Jordi Martí en El Sanedrín de El Larguero, el primero es que no es posible que el club retenga al jugador como el argentino "en contra de su voluntad".

El segundo es que resulta imposible que alguien pague los 700 millones de euros de la cláusula de rescisión del argentino. Y el tercero, que resulta más que difícil imaginar que un jugador tan importante y símbolo del club azulgrana acabe saliendo gratis.

Además, es muy difícil que el Manchester City afronte una operación llena de riesgos porque si fichara a un Messi en rebeldía tendría que afrontar posteriormente un fichaje con un importe fijado después por un juez. "Este cóctel invita a un traspaso pactado", ha rematado el comentarista de los asuntos del FC Barcelona.

Estos son los aspectos más relevantes del debate sobre esta crisis con los especialistas de El Larguero:

Sique Rodíguez. "A esta hora las posturas están enrocadas. Bartomeu dijo que solo se reuniría con Messi para negociar una renovación. A principios de verano dijo que la tenía pactada para las dos próximas temporadas. Ahora, en el club sorprende la dureza del comportamiento del argentino. Bartomeu se reunirá con el padre de Messi pero todavía no ha hablado con el jugador. Se envían whatsapps pero no hablan. Ni siquiera participó en la reunión con Koeman por si Messi pensaba que filtraba el contenido".

Jordi Martí. "Estoy muy dolido, en estado de shock. Messi no solo se va, sino que se va mal. Las posiciones están alejadas pero todo debe terminar en un acuerdo amistoso para el traspaso del jugador".

Marcos López. "Messi ya se ha ido. Ha dejado de ser del Barcelona en su cabeza. Hoy, por primera vez en muchos años, no ha cogido su coche para ir a la ciudad deportiva a entrenar. Ya no se siente jugador del Barça".

Manu Carreño. "Si en la reunión entre el padre de Messi y el Barcelona las partes se levantan sin un acuerdo, Messi seguirá diciendo que se va y el club tendrá que denunciar. La FIFA le hará un transfer provisional y veremos qué pasa en los juzgados".

Marcos López. "No puedes tener contigo a un jugador que no quiere estar contigo. ¿Cómo garantizas que va a cumplir el año que le queda?".

Sique Rodríguez. "Bartomeu no ha calibrado que el rebote de Messi era descomunal. Pensaron que era el 8-2 y que se le iba a pasar, pero era otra cosa. La clave está en julio. Messi se hizo la foto con la nueva camiseta del Barça pero luego le gana la Liga el Real Madrid. Él para la renovación y ese es el primer aviso. Se habló de que saldría Setién y Bartomeu llamó a Xavi, pero no quiso venir. Luego Messi ve que viene Koeman y tengo la sensación de que no le convence. Él quería a un entrenador conocido y tenía a Xavi, que no viene, y a Guardiola".

