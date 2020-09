¿Cuánto vale Bale?

“Bale no puede irse como Coentrao”. Esta frase pone de acuerdo a los directivos del Real Madrid y al entorno de Gareth Bale en un momento de máxima tensión. Pasan las semanas, no hay novedades, y Zidane no quiere ver a Gareth en su equipo, dispuesto a dejarle un año entero en la grada si hace falta.

El entorno directo de Gareth Bale sigue señalando a Zidane. Dicen que ha devaluado de manera injusta a su jugador, que ha sido Zizou quien ha creado esta situación “innecesaria y frustrante”, porque hace un año ya avisaron que la relación entrenador - jugador no tenía arreglo, y ni así le dejaron salir.

Ya estamos en septiembre y Bale ni busca equipo ni tiene ofertas que se acerquen al salario que percibe actualmente. Dicen fuentes oficiales consultadas por El Larguero que entre la crisis por la pandemia y los permanentes desplantes públicos de Zidane, no hay ningún club en Europa que pueda afrontar la operación. Le quedan dos años de contrato en el Madrid y ahora mismo solo se iría cobrando por marcharse.

Los agentes de Bale siempre han hablado bien de Florentino Pérez y Jose Ángel Sánchez, personas clave en la llegada de Bale a España que siguen confiando en el talento del jugador galés. Los dos han abierto la puerta a una posible salida si es buena para ambas partes, respetando el estatus de un jugador clave en las últimas Champions ganadas.

Bale tiene la oportunidad en este parón de selecciones de tapar bocas. Juega con su país ante Finlandia y Bulgaria, citas perfectas para mostrar al mundo que Zidane se equivoca. Por lo pronto, su entorno desmiente que se negara a viajar a Manchester en agosto. La próxima semana le toca regresar a Valdebebas. Otra vez. El Día de la Marmota.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido.