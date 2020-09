The Mandalorian se ha convertido, en apenas unos meses, en el soplo de aire fresco que necesitaba Disney para revitalizar la saga Star Wars. Tras la controvertida trilogía de Rey y Kylo Ren, que dividió a los seguidores que crecieron junto a Luke Skywalker y Darth Vader, la casa de Mickey Mouse lanzaba el pasado mes de noviembre una serie que nos alejaba de la saga Skywalker y nos introducía en una galaxia repleta de posibilidades.

El 12 de noviembre de 2019, Disney estrenaba The Mandalorian a través de su plataforma de vídeo en streaming y se convertía en un fenómeno mundial. Principalmente por un personaje conocido como The Kid (El niño), de aspecto similar al legendario maestro Yoda que, a medida que avanzaba la trama, se fue ganando el corazón de los millones de seguidores de la franquicia. Gracias a este gancho, y a una trama que ha enganchado a millones de personas de todo el mundo, The Mandalorian se ha convertido en el producto estrella de la franquicia.

La nueva temporada de The Mandalorian llegará a Disney + el 30 de octubre

Tras el éxito de esta primera temporada, Disney ha anunciado una segunda que ya tiene fecha de estreno. Todo ello a través de un tuit compartido en redes sociales, donde ha dado a conocer que la nueva temporada de The Mandalorian llegará a la plataforma de vídeo en streaming el próximo 30 de octubre. Todo ello acompañado de una imagen en la que podemos ver al mandaloriano interpretado por Pedro Pascal junto al conocido por todo el mundo como Baby Yoda.

Tenemos fecha de estreno, pero no un adelanto de lo que podremos ver durante la nueva tanda de capítulos. Como ya pasó con la primera temporada, la trama de The Mandalorian es todo un secreto y no se conocerán detalles sobre la misma hasta el primer adelanto. No obstante, todo apunta a que seguiremos visitando todo tipo de planetas junto a Mando y The Kid mientras que el villano Moff Gideon trata de hacer todo lo posible para hacerse con el bebé.

The Mandalorian y la nueva era de Star Wars

Tras el final de la trilogía de Rey y Kylo Ren, Star Wars ponía punto y final a la saga Skywalker (al menos por el momento). Sin embargo, Lucasfilm ya trabaja en lo que será el futuro de la franquicia. Hace ya varios meses, concretamente en febrero, la compañía presentaba Star Wars: Alta República. Un nuevo proyecto, que se desarrolla 200 años antes de la saga Skywalker, en el que los caballeros Jedi trabajan a diario para establecer la paz en una era considerada dorada para la República.

Tras más de un lustro trabajando en este proyecto, conocido como Project Luminous hasta la fecha, la compañía ha dado a conocer los primeros detalles de una serie que, por el momento, consistirá en una serie de novelas y cómics. Dado que en esta época no había ningún sith que pusiera en peligro la paz del universo, los caballeros Jedi tendrán que hacer frente a una especie de piratas espaciales conocidos como Nihil. Por lo tanto, el universo de Star Wars se expande con nuevas historias por contar.