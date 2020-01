Star Wars confirma la muerte de un mítico personaje durante 'El ascenso de Skywalker'

¡Atención! En el siguiente artículo encontrarás algunos detalles sobre Star Wars: El ascenso de Skywalker. Si todavía no has visto la película, y tienes la intención de hacerlo, te recomendamos que no sigas leyendo.

El pasado 20 de diciembre, The Walt Disney Productions presentaba El ascenso de Skywalker. Una película, novena de la saga creada por George Lucas, que servía como punto y final para una historia que comenzaba en noviembre de 1977. En ella asistimos a la batalla final entre la Primera Orden y una diezmada Resistencia, quien trata de hacer frente a las fuerzas de Kylo Ren.

Sin embargo, a lo largo de la película descubrimos que el ejército de Kylo Ren no es la mayor amenaza para las tropas de Leia Organa. El emperador Palpatine sigue vivo y se alía con el hijo de Han Solo para poner en marcha la Orden Final y establecer un Nuevo Imperio. Un imperio en el que no hay cabida para la Resistencia, condenada a desaparecer tras los acontecimientos.

La caída de la Tantive IV

No obstante, la chispa de la Resistencia nunca llega a apagarse gracias al trabajo de Rey, Finn y Poe Dameron. Un trabajo que llevará a la jedi a enfrentarse con el propio emperador como ya hiciera Luke Skywalker en el pasado. Una vez allí, y después de que Darth Sidious se enfrentan en una lucha encarnizada en la que solo puede quedar vivo uno.

Durante este combate, y mientras la Orden Final y la Resistencia se enfrentan en un combate espacial, el Emperador lanza un rayo de Fuerza al cielo y acaba con varias naves de la Resistencia. Entre ellas, la clásica Tantive IV que pudimos ver caer durante la película. Varias semanas más tarde, y después de que la película haya recaudado cerca de 1.000 millones de dólares en todo el mundo, Star Wars han confirmado quién pilotaba dicha nave.

La muerte de Nien Nunb

Hace apenas unos días, los escritores Rae Carson y Bryan Young, responsables de la novelización de la película, han asegurado a través de su cuenta de Twitter que el piloto de dicha nave era el cazarrecompensas Nien Nunb. Un personaje, al que vimos por primera vez en El Retorno del Jedi, que se ganaría el cariño de los seguidores de Star Wars tras ser fundamental en diversas batallas.

Un cazarrecompensas, vinculado a Lando Calrissian, que acabaría siendo el piloto del Halcón Milenario durante la batalla en la segunda Estrella de la Muerte. Varias décadas más tarde, el extraterrestre volvería a ser clave para destruir la Starkiller, demostrando así que era uno de los mejores pilotos de la Galaxia. Sin embargo, no pudo hacer nada contra el rayo de Fuerza de Palpatine que, inevitablemente, acabó con Nunb y su tripulación.