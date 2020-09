Fabián Soldini, exrepresentante de Messi: "¿Mal asesorado? No hubiera mandado un burofax "

El ex-representante de Leo Messi, Fabián Soldini, estuvo en El Larguero con Yago de Vega y desveló detalles personales de Leo Messi que nos ayudan a entenderlo gracias a una persona que estuvo muy cerca de él en lo primeros años de su carrera en el Barcelona.

Sobre las formas, Fabián Soldini tiene las grandes discrepancias, y si él fuese su asesor no hubiese mandado el burofax: "Las formas son muy importantes, no me gustó el burofax y la mejor manera era sentándose a hablar"

"Muchas veces la historia que se cuenta sobre la llegada de Messi a Barcelona no es verídica, su contrato se firmó a 200 metros del Camp Nou" afirma sobre el famoso contrato de la servilleta, también aclara que "no es verdad eso de que vinieron a buscarlo" sino que "mi socio y yo lo llevamos hasta Barcelona" afirma tajante.

A pesar de que su relación con Leo Messi fue "muy cercana" en sus primeros años de carrera profesional, las cosas se truncaron por culpa del padre del astro argentino, Jorge Messi quién primero quiso deshacerse del socio de Soldini, y finalmente se marcharon después: "Me lo dijo el propio Leo: ''Entre mi papá y vos, tengo que elegir a mi papá" y en diciembre de 2004 dejamos de representarlo, y nos marchamos", sentencia.

20 años después de su llegada a Barcelona que se cumple en este mes, la realción entre ambos ha cambiado: "Me entristeció ver a Leo como lo vi" y añade detalles de su relación con él: "Desde 2004 no volví a hablar con él, recuperé el contacto en 2015 pero finalmente la relación se volvió a cortar".

