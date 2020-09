"Todos le apuntan para que arrope a Messi en su vuelta": Jordi Martí señala a su nuevo protector en Can Barça

La rectificación de Lionel Messi sobre su deseo de salir del FC Barcelona ha acaparado los focos informativos del viernes y el análisis de El Sanedrín de El Larguero. La marcha atrás del argentino, a pesar de sus contundentes palabras contra Josep María Bartomeu, da paso a una nueva temporada en la que el papel del argentino en el equipo será observado con lupa.

Sobre esta tesitura, el debate se centra en qué lugar deja la decisión tanto al jugador como a la directiva barcelonista. En medio de este mar de dudas, surge un nombre como el indicado para devolver a Messi a sentirse cómodo de nuevo en Can Barça. El 'me quedo' por el momento dista mucho de ser un movimiento de alegría y unión.

Jordi Martí: No puede ser un día feliz para nadie. Hay una descalificación tan profunda en las palabras de Messi que cierra en falso la crisis. Visto su deseo de irse, lo mejor era un traspaso pactado. El mejor jugador del Barça se queda retenido a regañadientes. Para mí una declaración fundamental es cuando Messi afirma que Bartomeu le dijo que a final de temporada podía irse del Barça y esta palabra no ha sido cumplida. Si no, no se comprende este despropósito.

Desde el club todos apuntan a Koeman para ser la figura que arrope a Messi en su vuelta. El grueso de la hinchada va a estar con Messi, pero es posible que la relación sea distinta de la entrega absoluta que ha habido hasta ahora.

Marcos López: Bartomeu cree que ha ganado, pero ha perdido. Messi ha llamado mentiroso al presidente y malabarista. Le había dicho que le iba a dejar salir y no le ha dejado salir. Bartomeu estaba dispuesto a ir a juicio y Messi ha dicho que no. Ese divorcio que se sabía ahora es una guerra planetaria, ahora todo el mundo sabe que el presidente del Barcelona y el capitán del Barcelona no se hablan. La gran pregunta ahora es si va a ser el Barça con Messi o el Barça de Messi, y tiene pinta que va a ser lo primero.

Santi Giménez: Esto no ha acabado aquí. Todo el mundo lo ha hecho muy mal. Koeman tuvo dos frases: 'quiero que seas mi pilar' y 'el que no quiera estar, que se vaya'. Esto obliga al Barça a adelantar las elecciones, no puede ser que Messi a día 1 de enero sea libre para negociar con cualquier club. Si hace unas semanas Messi hubiera hablado públicamente, igual hubiera puesto a Bartomeu en jaque mate.

Sique Rodríguez: Me da la sensación de que hoy se ha ganado tiempo y calma por las dos partes. En las próximas semanas veremos la actitud de Messi en los entrenamientos, cómo encaja con Koeman y la moción de censura para la que se están repartiendo firmas. Es insólito que dos capitanes señalen al presidente, primero Piqué pidiendo elecciones y ahora Messi. Habrá gente que piense que Messi ha salido a decir esto porque no ha podido marcharse gratis.

Lluis Flaquer: Me va a costar ahora hacerme a la idea. Me da la sensación de que ha terminado la jugada, que todo está bien, pero que alguien va a consultar el VAR. Este Messi que hemos escuchado hoy pasa al territorio de las incógnitas. El éxito o el fracaso del Barça de Koeman, más allá de Messi, pasa por ir recuperando lo que el Barça ha ido perdiendo todos estos años. Los últimos 20 días de Messi no pueden empañar para nada los 15 años anteriores.

Ramón Besa: Se ha escenificado la guerra civil que hace tiempo están viviendo las dos partes. El problema es que ningún club se ha querido arriesgar a la jugada que pretendía Messi. City, PSG y demás le han dicho a Messi que arregle lo suyo con el Barça y después hablamos. Me sorprende la ingenuidad con la que Messi ha obrado. Toda la negociación ha tenido una parte de show que la ha desvirtuado. Messi ha retratado a Bartomeu como una persona de la que no te puedes fiar, pero también ha dicho que es competitivo y creo que esta declaración es una buena intención, no va a llegar al vestuario a romperlo todo.

