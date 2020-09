El hombre que destapó la Gürtel: "Todos los caminos conducen al presidente del PP"

José Luis Peñas fue concejal en Majadahonda por el PP y durante dos años grabó 80 horas de conversaciones con los cabecillas de la Gürtel, en las que se podía escuchar cómo estos se repartían el dinero donado por empresarios a cambio de concesiones públicas. Esas grabaciones, que entregó a la Fiscalía Anticorrupción, fueron fundamentales para poner en marcha la investigación de esa trama. Él acabó condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por cinco delitos, entre ellos, apropiarse de fondos del ayuntamiento de ese municipio madrileño. Está pendiente del recurso que ha presentado ante el Tribunal Supremo. Hoy reconoce que tiene miedo pero no le queda ni un pelo en la lengua. La batería de titulares que ha dejado en 'Hora 25' habla por sí sola:

"Lo que es terrorífico es que siga habiendo un Partido Popular, que siga habiendo gente que siga defendiendo una gestión que me aterra"

"La corrupción no sólo nos quita dinero, la corrupción mata. La corrupción son menos ambulancias en la calle, menos policías en la calle. Es un delito tremendo"

"Nunca han ido a la raíz del problema. La raíz del problema es una corrupción sistémica en su partido, porque tienen un sistema para ganar en las elecciones que se basa en la corrupción"

"Tengo mucho miedo, he tenido mucho miedo siempre, desde que denuncié, desde que me animé a grabar"

"Da miedo cuando persiguen a tu mujer. Cuando te llaman a las cuatro de la mañana y te dicen que la próxima vez le va a ocurrir algo mucho más grave, y le acababan de sacar de la carretera con mi hija pequeña. Tengo un miedo espantoso"

"He tenido que soportar que gente me escupiera cuando llevaba a mi hijo de dos años en brazos"

"He pasado muchas noches abrazado a mi mujer llorando desconsoladamente porque no pensé que el problema se lo podría trasladar a mis hijos menores"

"Se me acusa de llevarme 40.000 euros. He sido muy malo en este tema de robar porque robar 40.000 euros cuando en Gürtel hablamos de cifras de 10.000 millones de euros, pues he sido un corrupto muy malo. Afortunadamente jamás fui Gürtel"

"Todo el mundo dice que Rajoy es una persona muy apacible, muy buena persona en las distancias cortas. Una persona así suele ser bastante más peligrosa que una persona que insulta"

"Al final todo sale a la luz, tardará un poco más o un poco menos. Todos los caminos conducen, no a Rajoy, normalmente conducen al presidente del Partido Popular"