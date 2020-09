Claudio Bravo: "El Betis reúne muchas cosas positivas"

Claudio Bravo, el nuevo portero del Betis, es el último fichaje del club verdiblanco y vuelve al fútbol español después de estar cuatro años en el club inglés Manchester City. A pocos días de que se inicie la temporada 2020-21, desde el El Larguero, Manu Carreño ha entrevistado al guardameta chileno, para conocer cuáles son sus expectativas e ilusiones ante la nueva etapa que comienza como miembro de la plantilla bética.

La decisión de volver a España ha pasado por varios factores a tener en cuenta, pero sobre todo, uno ha sido determinante: la familia. El portero de 37 años, tiene hijos cuyo futuro esperan consolidar en nuestro país y, por eso, él mismo asegura que fue “una decisión difícil de tomar porque este lugar reúne muchas cosas positivas: e club, la ciudad, los compañeros, la afición, el cuerpo técnico… al final cuando se reúne ese tipo de cosas, lo familiar desencadena muy rápido”.

Asimismo, el nuevo entrenador del Betis, Pellegrini, es una buena noticia para el chileno, ya que le considera “serio” y el cuerpo técnico que le acompaña tiene “una gran capacidad”, lo cual es una de las varias razones por las que se ha decidido fichar dos años por el club andaluz. Apuesta fuerte e ilusionado de cara a la nueva temporada, tiene claro que los ve "peleando en la parte alta de la tabla".

Esta temporada la afición no va a poder animarle desde las gradas del Benito Villamarín, pero, aunque con mucha humildad asegura que nunca ha pretendido creerse más que nadie, agradece el buen recibimiento que ha tenido: "Me he encontrado con gente maravillosa, un club muy pendiente de todo lo que a mí me rodea, el aficionado te lo hace sentir donde te lo encuentras... me hace sentir que hay mucha gente detrás de este proyecto".

Sobre el tema que ha estado en el centro del huracán deportivo estos últimos días, el ‘Caso Messi’, no ha querido mojarse mucho, pero sobre lo que sí ha hablado es sobre Víctor Valdés e Iker Casillas, dos de los porteros rivales que recuerda de su anterior paso por la Real Sociedad y el Barcelona, y a quienes los considera de los mejores, puesto que, cuando los ves en acción, sabes que “no vas a volver a ver” nada igual.

