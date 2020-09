José Luis Martí, entrenador del Leganés, criticó el hecho de que sus futbolistas y los de la UD Las Palmas hayan tenido que jugar el partido que enfrentó a ambos conjuntos a altas temperaturas debido al horario del mismo.

"Ha sido un partido igualado, un partido de la categoría. De los que sabemos que nos vamos a encontrar, de mucha igualdad y mucha competitividad. Pero con un detalle fundamental que al final condiciona todo como es el calor", indicó tras la victoria por 1-0.

"Es una vergüenza el hecho de que nos hagan jugar a 33 grados, los jugadores prácticamente no podían ni respirar. Lo digo después de haber ganado porque si hubiéramos perdido posiblemente parecería una excusa. Creo que no se puede permitir lo que se le ha hecho hoy sufrir a los jugadores y que no hayan podido desplegar su mejor fútbol", añadió después del primer partido de los blanquiazules en su retorno a LaLiga SmartBank tras descender el pasado curso.

