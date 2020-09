María Jesús Montero, en 'Hora 25': "Cualquiera que me conozca sabe que no tengo el defecto de la arrogancia"

La pasada semana, el gobierno de coalición se enfrentó a su primer revés parlamentario en el Congreso. En medio de la negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la rebelión de los alcaldes tumbó en la cámara baja el decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos. Este lunes, apenas unos días después, el Gobierno ha rectificado y sacará un nuevo decreto con 3.000 millones de euros para los ayuntamientos y suspenderá la regla de gasto para que puedan usar su superávit. "Como usted entenderá, me da igual que se utilice rectificación o cualquier otra palabra. Hemos trasladado a los ayuntamientos que no se van a quedar en la estacada. Los ayuntamientos se quedaron desolados, tenían dificultades para incorporar más gasto. Cuando hemos dicho que no se rectifica es porque este decreto lleva el mismo contenido que el anterior pero sin la parte de la controversia", ha asegurado la ministra a Pepa Bueno en 'Hora 25'.

Este mismo lunes, en el seno del Ejecutivo, se ha producido un nuevo choque. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha contradicho al titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al referirse a la posibilidad sobre alargar la edad de las jubilaciones. "El reto de nuestro país es incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo. Propiciar que alarguemos y además incentivemos la edad de jubilación más allá de la edad legal entorpece la posibilidad de incorporar jóvenes", ha apuntado Díaz en el programa 'La Hora de la 1', una diagnóstico que no ha compartido Escrivá.

"Nuestra misión es que las conclusiones del Pacto de Toledo salgan por gran mayoría. Por supuesto Unidas Podemos deben estar ahí dentro de esta mayoría. A veces los comentarios se sacan de contexto y se valoran fuera del contexto. Escrivá no plantea retrasar la jubilación sino hacer más pareja la legal y la efectiva. Por tanto, plantea acercar esas edades. No se plantea ninguna otra reforma", ha asegurado Montero, que ha restado importancia al episodio protagonizado por ambos ministros.

Sobre la negociación de los presupuestos, las diferencias internas en la coalición y el nuevo decreto para los ayuntamientos ha hablado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

"Bueno, yo no diría eso. Como usted entenderá, me da igual que se utilice rectificación o cualquier otra palabra. Hemos trasladado a los ayuntamientos que no se van a quedar en la estacada. Los ayuntamientos se quedaron desolados, tenían dificultades para incorporar más gasto. Cuando hemos dicho que no se rectifica es porque este decreto lleva el mismo contenido que el anterior pero sin la parte de la controversia".

"Esta propuesta levanta la regla de gasto solo para 2020. He transmitido que este Gobierno quiere levantarlo también para 2021. Mi intención es que también para el 2021 se suspendan las reglas fiscales. No tiene sentido que no pongamos nuestros recursos a disposición".

"El Gobierno intentó no solo atender a lo que atendemos ahora, sino dar solución a un problema que lleva 8 años sin que nadie meta mano, sin propuestas, ya que la ley de estabilidad hizo que los ahorros de los ayuntamientos se guardasen en un cajón y se tirase la llave. El Congreso rechazó nuestra propuesta sobre esto sin presentar una alternativa. Nadie ha pensado cómo meter mano a este tema, pero tumbaron la fórmula del Gobierno, pero es democrático que aquellos que no ven bien la propuesta del Gobierno pongan ahora propuesta sobre la mesa".

"Ni suspendiendo la ley entera podemos acceder a los remanentes (...) Es un tema al que jurídicamente le hemos dado muchas vueltas, hemos trabajado muchísimo, pero hemos decidido ahora atender la necesidad que tienen las arcas públicas para ayudar a las personas. Los ayuntamientos deben ser protagonistas en primera línea en esta situación".

"Este tema es muy complejo. En política tendemos a simplificar, pero cuando hablamos de situaciones financieras hay una complejidad que no hemos podido resolver porque los grupos rechazaron nuestra propuesta. Ojalá haya otra propuesta que permita gastar en estos años el superávit".

"Nosotros seguiremos trabajando y estudiando. Hemos dialogado de forma profunda con la FEM y tenemos innumerables informes de la Abogacía del Estado. Seguiremos en ellos, pero hay que entender que para poder llevar a buen puerto en una solución, la actitud de la oposición tiene que ser receptiva. Las victorias y las derrotas no es porque salga una victoria o una derrota en el Congreso, sino por solucionar los problemas. Hay que salir de esa forma de hacer política".

"Yo no diría que todos los ayuntamientos lo hayan celebrado. Hemos recibido mensajes de alcaldes y alcaldesas trasladándonos su pesar por esta situación complicada. Quien celebre el titular de un día se dedica a una forma de hacer política que no comparto. Yo he venido a hacer política y a tratar de solucionar un problema que existe hace 8 años".

"Cualquiera que me conozca sabe que no tengo el defecto de la arrogancia. Dialogo hasta la extenuación. Es raro que ese comentario salga de mi Gobierno, tengo una excelente relación con esa formación política y tengo una excelente relación con todas las personas que han trabajado en los acuerdos programáticos. Tengo una buena relación con Podemos (...) Tres meses de diálogo y no saber hasta el último momento la posición de los grupos debe hacer pensar a los que están en el 'no' por el 'no' no ayuda a solucionar nada".

"El decreto ley no se queda corto, son 3.000 millones. Sánchez ha estado atento y evidentemente su prioridad es solucionar los problemas de los ciudadanos".

"Las medidas que llevamos al decreto ley son medidas globales, para todos. Que no tengan remanentes no hace que no puedan utilizar sus partidas este año (...) No es casual que donde se ponga el acento es en las competencias que pueden generar ayudas y empleo en nuestros pueblos".

"Con este decreto ley vamos a intentar dar respuesta a la mayoría de los ayuntamientos. Cuando hablamos de municipalismo hay que saber que la realidad de un pueblo es distinta a la de otro. Cada pueblo es un mundo y esta batería de medidas va encaminada a que en el año 2020 ningún ciudadano se queden sin la atención que requiere de la administración. El problema de un ayuntamiento es también del Gobierno".

"Sobre los presupuestos no puedo trasladar ninguna concrección. No me gusta airear cuestiones que pueden ser complicadas. Cuando una formación política dice 'sí' a un texto lo dice a la totalidad. Los presupuestos son tan importantes para poder desarrollar los fondos europeos y para dejar atrás las políticas de austeridad que nos lastran... Seguimos con número prorrogados. Sin cuentas públicas, la recuperación de España será más lenta".

"La noticia de Ayuso se ha trasladado el día de hoy y forma parte de su acuerdo de Gobierno. Lo vienen anunciando y nunca se ha hecho posible. El momento no puede ser más inadecuado. Lo que no pueden las CCAA es bajar la fiscalidad y luego pedir un complemento al Gobierno para reforzar la Sanidad o la Ecuación. Eso no tiene lógica porque se baja en un territorio, pero el resto de CCAA estarían pagando esa medida. Lo digo de Madrid o lo diría de Andalucía. No puedes bajar la fiscalidad y luego pedir que el Estado te complemente".

"El Gobierno no trabaja en una bajada del IRPF en todos sus tramos. No es el momento. Si hemos sacado lecciones de esta pandemia, una de ellas es lo necesario que es tener servicios públicos fuertes que permitan atender a todo el mundo por igual. Hay que tener ese colchón de seguridad. No es momento para bajar los impuestos. Hay que ser racionales y compatibilizar unos servicios públicos con la recuperación".

"Nunca un Gobierno pide una adhesión inquebrantable igual que la oposición no debe tumbar nada sin una alternativa. Vamos a trabajar con todos los grupos. Ya trabajamos con Unidas Podemos en el proyecto del Gobierno. Nuestra disposición es sentarnos con todos aunque la señora Gamarra ya ha dicho que no se quieren sentar. Llama la atención que un grupo ponga un veto porque participa otro grupo, pero luego se alían con esos mismos grupos para tumbar decretos del Gobierno. Todos podemos ir de la mano para tumbar pero no para construir".

"Escrivá lo que pretende es el máximo consenso posible teniendo en cuenta que es importante mandar un mensaje de tranquilidad y seguridad al colectivo que más ha trabajado por la democracia para que sepan que el sistema de pensiones está asegurado ahora y en el futuro. Esa tranquilidad es importante. Nuestra misión es que las conclusiones del Pacto de Toledo salgan por gran mayoría. Por supuesto Unidas Podemos deben estar ahí dentro. A veces los comentarios se sacan de contexto. Escrivá no plantea retrasar la jubilación sino hacer más pareja la legal y la efectiva. Por tanto, plantea acercar esas edades. No se plantea ninguna otra reforma".

"Nosotros aspiramos siempre a votar los mismo (PSOE y Unidas Podemos). Estoy convencida de que habrá capacidad para llegar a un acuerdo sin ningún tipo de discrepancia entre las formaciones que forman el Gobierno".

"No me he sentido desautorizada con los ayuntamientos. Tengo muy claro que los ministros trabajamos unidos en el debate contra la desigualdad y para que la gente joven no tenga que marcharse de su país. Todos los temas que tengan que ver con las críticas son temas que uno escucha, respeta, pero que no le preocupan. Sino, no ocuparía la cartera de Hacienda".