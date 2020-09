"Ese fue el gran error del Madrid con Bale", Jesús Gallego señala el punto de inflexión del galés en el club

Las salidas de Gareth Bale y Luis Suárez del Real Madrid y FC Barcelona, respectivamente, están ocupando las portadas de la prensa en los días previos al estreno de ambos clubes en LaLiga 2020/2021. Londres se postula como destino para el galés, mientras que el delantero culé podría viajar hasta Italia. Nuestros expertos opinan sobre su legado en España y la situación que viven ambos.

Jesús Gallego: "Se ha abierto la puerta a su salida porque todas las partes se han dado cuenta de que esto es lo mejor. Que Bale se quedase no convenía nadie. Zidane le ha dado más oportunidades de las que merecía. El gran error del Madrid fue no traspasar a Bale tras la final de Kiev".

Jordi Martí: Aceptemos todos que este final es un fracaso. El Real Madrid ha permitido que el caso se enquistase y algunas imágenes como la de la bandera con Gales son humillantes. Encima, los blancos van a tener que pagar la mitad de la ficha y no van a recibir ni un euro por traspaso".

Miguel Martín Talavera: Se pueden poner paños calientes, pero el Madrid ha fracasado en la salida de Bale. Se va a llevar los 17 millones limpios y va a ser importante en el Tottenham".

Antonio Romero: “Me parece imposible que Bale empiece la temporada vestido de blanco. Es evidente que el Madrid perderá dinero. Me hace mucha gracia el agente del galés porque se aprovecha de la situación del jugador en el Madrid y no hace su trabajo. Eso sí, es inviable que Bale se cambie en el vestuario blanco todos los días. Además, no creo que la rompa en el Tottenham por su falta de ritmo".

Julio Pulido: “Sería tremendo que este futbolista triunfase en otro equipo porque aquí no ha hecho absolutamente nada por revertir la situación de un tiempo a esta parte".

Luis Suárez

Jordi Martí: “Lo de Suárez es igual que lo de Bale. La política de hacer largos contratos con semejantes salarios tiene estas consecuencias".

Marcos López: "La gestión que está haciendo el Barça con la 'operación salida' es terrible. Es muy complicado sacar a jugadores como Suárez en este mercado de pandemia. Aunque tú no quieras al uruguayo y se lo digas, el jugador sabe que tiene un año más de contrato y sueldo y no va a renunciar a ello".

Miguel Martín Talavera: Los tres grandes están cuadrando cuentas para poder pagar las fichas. Unos clubes lo hacen de forma más extravagante y otros lo ocultan mejor, pero el Madrid tiene problemas económicos como el Barça".

Julio Pulido: "La situación no puede ser más esperpéntica: el presidente del Barça admite que no tienen dinero, Koeman dice que se va a tener que quedar con todos... Que alguien pare este ridículo".

