Canciones de septiembre: Victoria Monét, Fuel Fandango y Juancho Marqués, Widowspeak, Varry Brava...

La música no está pasando por su mejor momento. Tras meses de parón, la cancelación de festivales y escasos conciertos haciendo malabares con las restricciones que van y vienen en cada territorio, los artistas y el resto de trabajadores de la industria están en serias dificultades. A pesar de ello, la música sigue sonando. Hay quien se atreve, incluso, a sacar disco en mitad de la tormenta.

Entre las canciones que hemos seleccionado para este mes de septiembre, hay alguna que refleja muy bien el momento actual (Mundo Nuevo). También hay quien reflexiona sobre los círculos viciosos (Virtuous Circle). Hemos encontrado canciones que invitan a pasarlo bien (Hortera) o muuuuuuy bien (Dive) y descubrimos a grupos nuevos, como los menorquines Verlaat, junto a viejas glorias, como Alanis Morissette. Y ojo, no estamos llamando vieja a Alanis, ni mucho menos, que está estupenda. ¡Solo hay que oírla!

Virtuous Circle (Jordan Klassen)

Que una canción recuerde al barroquismo acústico de Sufjan Stevens y, a la vez, a la elegancia sintética de The Postal Service no pase todos los días. ¡Qué temazo! Aunque adelantó su publicación del single el año pasado, lo cierto es que no hemos reparado en Jordan Klassen hasta que hemos escuchado su flamante quinto disco, Tell Me What To Do, en el que Virtuous Circle destaca como la canción más bella. Y, claro, a toro pasado nos preguntamos cómo es posible que nuestros radares no hayan detectado un talento tan grande hasta ahora. Pero estamos a tiempo. La canción, de hecho, reflexiona sobre cómo un círculo vicioso puede convertirse en un círculo virtuoso. La crisis como oportunidad. ¡Más actual, imposible!

Pronto (Fresquito y Mango)

Poca gente tiene tanta clase y tanto ritmo para explicar cómo se hace la compra en el super. Comprar pilas, champú y hasta pasta de dientes, pasear con el bañador puesto y hacer el tonto con los colegas… así se presentan Fresquito y Mango. Dos jóvenes zaragozanos que han ido desde puntos más latinos en sus anteriores trabajos y que ahora se acercan a zonas más underground con este formato entre trap y el bedroom pop que tanto nos embelesa en Fuego y Chinchetas. Una manera de cantar cómo ha sido este verano raro que hemos vivido, en este caso pasando horas sobre el asfalto abrasador de Aragón. “El verano que viene nos veremos mucho más”.

Mundo nuevo (Fuel Fandango y Juancho Marqués)

Esta canción es una descripción del momento actual. Vivimos en un mundo nuevo en el que no logramos encontrar nuestro sitio, donde no nos sentimos libres del todo. Al menos, escuchar a Juancho Marqués junto a Nita, de Fuel Fandango, nos consuela en nuestra búsqueda. El videoclip, grabado en una ría paradisiaca de Viveiro, en Lugo, y es el complemento perfecto a su letra y a la instrumentación que la acompaña. Un oasis donde encontrarse.

Dive (Victoria Monét)

Por si a alguien le quedaba alguna duda, la propia Victoria Monét ha confirmado que lo del submarinismo es solo una metáfora y que Dive es una reivindicación de la sexualidad femenina. En concreto, de lo placentero que es el sexo oral: "Dicen que el ser humano es un 60% agua, pero yo creo que las mujeres llegamos al 69%, así que bucea, baby". Victoria Monét nos lo cuenta, entre gemidos y trompetas, con una irresistible mezcla de pop y R&B —al estilo Beyoncé— y, sobre todo, con altas dosis de elegancia y sensualidad, demostrando que además de ser una gran compositora (ha escrito para Ariana Grande, Janelle Monaé o Kendrick Lamar, entre otros) también es una fenomenal intérprete a la que no podemos perder de vista.

Plum (Widowspeak)

Esta banda de Brooklyn ha publicado este verano su quinto disco –que recoge el mismo título que la canción que destacamos– donde reflejan a la perfección las preocupaciones y ansiedades modernas. Y muchas de ellas con un simple símil como en Plum donde hablan de melocotones y ciruelas en un intento de explicar cómo hay que mantener la llama viva aunque solo queden ascuas. Si os fijáis, hasta la portada del LP es una ciruela que aún cuelga de su rama. Un estilo que evoca a la tristeza del rock de los noventa, e incluso a la psicodelia de los sesenta con ese largo punteo que te mantiene en volandas sobre esta delicada canción. Parece una tontería, pero el símil de la ciruela viene al pelo con las emociones humanas: esta fruta madura y puede llegar a ser pasa, y aún así sigue estando rica. Eso sí, que no se marchite.

Hortera (Varry Brava)

La música de Varry Brava siempre es un soplo de aire fresco, divertido, desenfadado. Si en cualquier momento es bienvenido, ahora, se agradece aún más que haya canciones que nos saquen una sonrisa. Con unos cuantos discos ya a sus espaldas y tras una gira con Miss Caffeina muy exitosa, el grupo pasa por uno de sus mejores momentos. Por eso, aunque la música no pase por su mejor momento, no han dudado en publicar su nuevo trabajo, Hortera, lleno de temas tan positivos como el que tiene el mismo nombre. Como todavía no tiene videoclip, recordamos el de Loco, el single que presentaron hace meses y con el que nos explotó la cabeza al escuchar su base reguettonera.

Binimilà (Verlaat)

Los menorquines Verlaat acaban de romper el cascarón (solo han publicado tres canciones), pero se ve a la legua que tienen algo especial y que, junto a Joan Miquel Oliver, Da Souza o Donallop, forman parte de una interesantísima escena balear llamada a ocupar el enorme vacío dejado por Antònia Font. En su nuevo tema, Binimilà —que es el nombre de una preciosa playa del sur de la isla— nos animan a disfrutar de lo que queda de verano, pero poseídos por el espíritu de Greta Thunberg y con un rollazo funky ochentero que se nos antoja irresistible.

la de los amigos (Irenegarry)

Irenegarry nos impactó –literal– con Puto Normando (una versión del Norman fucking Rockwell de Lana del Rey) y ahora demuestra que con algo tan simple su voz y una guitarra puede marcarse una oda a la amistad tan cursi como real (hasta lo dice ella al final del tema). Es uno de los grandes descubrimientos posconfinamiento y nos ha abierto un nuevo mundo con la música-audio de WhatsApp. ‘la de los amigos’ es un tema de amistad moderna en la que revisa su carrete de fotos del móvil para recordar los grandes momentos aunque ella lo llama “torturarse” o “presumir”. Vivir el momento y ver que en 10 años no ha cambiado nada. Una época de la adolescencia tan feliz como necesaria. “Yo no soy agresiva pero creo que podría partirme la cara por cualquiera de aquí”, y es que por los amigos se puede llegar a hacer cualquier cosa.

Ablaze (Alanis Morissette)

Han pasado muchos años desde que Alanis publicara Jagged Little Pill en 1995 pero su voz sigue transmitiendo la misma sensibilidad que entonces. Este año estaba previsto que la cantante pasara por España para celebrar el 25º aniversario de ese trabajo que le catapultó a la fama y, aunque habrá que esperar un año para poder disfrutar de esos conciertos tan esperados por muchos, ella ha seguido adelante con sus planes y ha presentado su nuevo disco, Such Pretty Forks In The Road. Es su primer trabajo tras ocho años de silencio en los que se ha dedicado a su familia, a quien rinde un homenaje en el videoclip de este primer single.

(un)knowing (Young Jesus)

La formación angelina Young Jesus ya va por su quinto trabajo, esta vez se titula Welcome To Conceptual Beach. Corto pero intenso. Y de esos 7 cortes sobresale (un)knowing. Un tema por el que los integrantes –según explican en el medio Binaural– no daban un duro y que ganó todo el peso que tienen después de interpretarla en una boda de amigos donde gran parte de la escena californiana se acercó. “Sentí un dolor y lo dejé durar / déjalo crecer con bondad y futuro / presente, futuro, pasado”, una letra muy literaria que trata de escudriñar la mejor manera de ignorar la angustia (tema recurrente en el indie actual). Todo conjugado con un sonido ambiental que si te mola Radiohead… quedarás suscrito a sus canciones.