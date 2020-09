Un juicio justo para el héroe del hotel Ruanda

El exdirector del hotel Mille Collines, Paul Rusesabagina, que refugió a más de 1.200 personas que huían del genocidio ruandés en Kigali, se enfrenta ahora a un juicio por terrorismo. Está acusado de 13 cargos, entre ellos la financiación de grupos armados u homicidio.

Tras el estreno de la conocida película Hotel Ruanda en 2004, Rusesabagina entró en política y ha mostrado públicamente su apoyo a un grupo armado, las Fuerzas de Liberación Nacional, implicadas en varios ataques. Luego tuvo que salir del país por sus críticas al presidente y fundó un movimiento de grupos de oposición entre los que está ese grupo armado.

Amnistía Internacional denuncia la falta de transparencia en torno a su detención y su traslado a Ruanda y exige que se le haga un juicio justo. La portavoz de la organización en España, Olatz Cacho, explica que desapareció durante los tres días anteriores a su detención sin que se aclare si fue secuestrado. Además, se le ha negado el acceso a un abogado contratado por su familia.

“Sus abogados dicen que su salud es muy delicada y deberían darle una medicación concreta y esto no está pasando”, denuncia Cacho. “Hay una gran confusión alrededor de Rusesabagina”, asegura, de hecho, hizo una entrevista con el New York Times desde prisión en la que afirmaba que le habían tratado bien. Pero al mismo tiempo no ha tenido acceso a su familia o a una atención médica.

De origen ruandés y con nacionalidad belga, está acusado por crímenes cometidos en Ruanda, por lo que, de tener pruebas fundadas de los delitos cometidos, era legítimo que Ruanda pidiera su extradición, sin embargo, esto no se ha hecho de acuerdo al derecho internacional, critica la portavoz.